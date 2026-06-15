L'accordo tra Stati Uniti e Iran visto dall'Europa. Italia & co. pronti a sminare Hormuz

"Accogliamo con grande favore l’annuncio del memorandum d’intesa tra gli Stati Uniti e l’Iran. Ci congratuliamo con gli Stati Uniti, il governo iraniano e tutte le parti coinvolte, compresi il Pakistan, il Qatar e tutti gli altri mediatori, per questa svolta diplomatica. Si tratta di un’occasione per ripristinare la stabilità regionale e stabilizzare l’economia globale. È ora fondamentale che i negoziati dettagliati giungano a conclusione e che questo accordo venga attuato rapidamente e in modo completo. Siamo pronti a sostenere tale sforzo. È essenziale la riapertura urgente dello Stretto di Hormuz con una libertà di navigazione incondizionata e senza restrizioni. Ci impegniamo a fare la nostra parte per raggiungere questo obiettivo — in conformità con i nostri rispettivi requisiti costituzionali — anche attraverso una missione strettamente difensiva e indipendente volta a rassicurare la navigazione commerciale e a condurre operazioni di sminamento. L’Iran non deve mai acquisire un’arma nucleare. Siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti, l’Iran e l’Aiea a tal fine. Siamo disposti a revocare le sanzioni pertinenti in risposta a misure chiare e verificabili da parte dell’Iran sul suo programma nucleare. Lavoreremo intensamente con gli Stati Uniti, l’Iran e i partner regionali per cogliere questo momento, mantenere lo slancio e raggiungere una soluzione diplomatica a lungo termine. Riaffermiamo inoltre il nostro pieno sostegno alla stabilità, alla sovranità e all’integrità territoriale del Libano e l’importanza di un solido cessate il fuoco".