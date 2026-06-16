La Russia a Kyiv ha colpito la lavra delle Grotte e simboli della cultura. Non è la prima volta

Kyiv. Il metropolita Epifanio, capo della Chiesa ortodossa ucraina, non riusciva a credere alle proprie orecchie quando ha appreso che un drone russo “E’ stato orribile. Ho chiamato immediatamente il monastero, ho verificato l’informazione e ho capito che era vero”, ha detto al Foglio la mattina del 15 giugno. Vestito con la tonaca nera, il sacerdote quarantasettenne con la lunga barba grigia ha ispezionato la cattedrale, camminando con cautela sul pavimento, completamente allagato: i soccorritori avevano combattuto per domare l’incendio per tutta la notte. Il monastero delle Grotte fu fondato nel 1051 ed è protetto dall’Unesco. Il metropolita Epifanio, capo della Chiesa ortodossa ucraina, non riusciva a credere alle proprie orecchie quando ha appreso che un drone russo aveva colpito il tetto della Cattedrale della Dormizione , situata nel complesso del monastero delle Grotte di Kyiv.ha detto al Foglio la mattina del 15 giugno. Vestito con la tonaca nera, il sacerdote quarantasettenne con la lunga barba grigia ha ispezionato la cattedrale, camminando con cautela sul pavimento, completamente allagato: i soccorritori avevano combattuto per domare l’incendio per tutta la notte. Il monastero delle Grotte fu fondato nel 1051 ed è protetto dall’Unesco.

Il complesso di monasteri e chiese sorge sulle pendici verdi del fiume Dnipro ed è un punto di riferimento di Kyiv. La costruzione della Cattedrale della Dormizione iniziò nel 1073, ma nel 1941, durante la Seconda guerra mondiale, fu quasi completamente distrutta da un’esplosione. Della struttura originale rimasero solo frammenti delle mura. E’ seguito un lungo restauro delle rovine, completato nel 2000. Secondo il Servizio di sicurezza dell’Ucraina, la Russia ha attaccato il complesso monastico all’1.50 del mattino del 15 giugno. Un drone Geranium-2, l’equivalente russo dello Shahed iraniano, ha colpito la Cattedrale della Dormizione, danneggiando il tetto, la cupola e le mura. Ne è seguito un vasto incendio, i soccorsi sono arrivati ​​rapidamente e ha iniziato a piovere a dirotto. Sembrava quasi che anche la pioggia cercasse di salvare questo santuario ortodosso. L’attacco alla Lavra è una vendetta della Russia, secondo Epifanio. “Non ce la fanno più, quindi cercano di distruggerci”, spiega il metropolita. E poi aggiunge: “Ma noi resisteremo; saremo spiritualmente forti e resilienti”. Epifanio sottolinea che la Lavra non è il primo sito storico a essere bombardato dal nemico. Nel 2023, un missile russo ha colpito gravemente la Cattedrale della Trasfigurazione a Odessa, la più grande chiesa ortodossa della città. “E’ difficile trovare una spiegazione per queste azioni”, conclude.

Mentre Epifanio attraversa la chiesa, arriva il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sale le scale polverose fino al tetto della cattedrale. Nei prossimi giorni parteciperà al vertice del G7 in Francia e alla vigilia del suo viaggio, dalla distruzione causata dagli attacchi di Mosca, lancia nuovamente un appello al mondo affinché aumenti la pressione sulla Russia. “E’ necessaria una risposta adeguata a questo attacco russo”, dichiara Zelensky ai giornalisti nella chiesa. Vladimir Putin ha attaccato Kyiv poche ore dopo essersi congratulato con il presidente americano Donald Trump per il suo ottantesimo compleanno. Zelensky ritiene che non si tratti di una coincidenza. L’intelligence ucraina sapeva già che la Russia stava accumulando missili e preparando un nuovo attacco. Ma Putin ha rimandato l’attacco fino a dopo la sua conversazione con Trump. “E dopo essersi congratulato con lui, ha lanciato cinicamente un massiccio attacco contro l’Ucraina”, ha affermato Zelensky. Oltre alla Lavra, nella notte a Kyiv è andato a fuoco anche lo Studio cinematografico nazionale Oleksandr Dovzhenko. La più antica collezione di costumi dello studio è stata distrutta: conteneva circa 100.000 abiti. Anche l’Arsenale di Mystetskyi, un complesso culturale che solo due settimane fa aveva ospitato un rinomato festival del libro, è stato danneggiato.