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Il defensor fidei Putin brucia le cattedrali

Il rogo nella Cattedrale della Dormizione dimostra che la fede del presidente russo è una fede di pura convenienza

di
Redazione
15 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 14:25
Immagine di Il defensor fidei Putin brucia le cattedrali

Foto Ap, via LaPresse

Vladimir Putin, che non manca mai di presenziare alle divine liturgie celebrate dal fedele Patriarca Kirill, non si fa troppi problemi a colpire i luoghi di culto. Non è di certo una novità e per questo non deve stupire più di tanto che nella notte fra domenica e lunedì a essere presa di mira sia stata la Cattedrale della Dormizione, che oltre a essere un monumento nazionale ucraino è anche uno dei più importanti centri spirituali locali. Il tetto è andato a fuoco, così come buona parte del complesso artistico e museale. Grazie all’impegno di pompieri, forze di sicurezza e semplici cittadini, le icone più antiche e gli oggetti liturgici più preziosi sono stati messi in salvo. Se Volodymyr Zelensky parla di “barbarie”, il metropolita Epifanio va oltre e dice che “si tratta dell’ennesimo crimine russo contro l’umanità, contro la storia e contro il cristianesimo. Cosa deve ancora fare l’anticristo del Cremlino affinché il mondo comprenda che è necessario agire con decisione affinché il terrore russo contro l’Ucraina e gli stessi principi di pace cessi?”.
Per Putin non è un problema, neanche di coscienza, ammesso che ne abbia una: Epifanio è uno scismatico, è colui che ha rotto la comunione con Kirill, divenendo capo spirituale della Chiesa ortodossa ucraina. Kirill lo considera un eretico e quella cattedrale non è più affare suo. Soprattutto perché nelle infinite e laceranti fratture in seno all’ortodossia russo-ucraina, alla Chiesa rimasta legata a Mosca fu chiesto già tre anni fa di abbandonare l’edificio, perché sarebbe stato “derussificato”. Nella logica del Cremlino e del suo braccio spirituale, ogni mezzo è lecito per raggiungere il fineKirill benedisse le armate, definì “sacra” la cosiddetta “operazione speciale” e non si crucciò troppo se a morire erano pure suoi fedeli (il grosso del “bacino” di ortodossi di affiliazione moscovita era in Ucraina, ironia della sorte). Il nesso inscindibile tra trono e altare non ammette alcuna eccezione. Neanche se a essere bruciata è una cattedrale. 

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