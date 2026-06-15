Al G7 Macron corteggia Trump, ed evita i dazi sullo champagne

Il G7 a guida francese, l’ultimo grande test diplomatico per Macron, il cui mandato scade fra dieci mesi, è iniziato con le scintille provocate dall’inquilino della Casa Bianca in un’intervista al New York Post. Poco prima di salire a bordo dell’Air Force One, Trump ha detto al tabloid newyorchese di aver chiesto a Macron di non tassare le aziende americane: “Se lo faranno, non avrò altra scelta che imporre una tassa del cento per cento su tutti gli champagne e tutti i vini provenienti dalla Francia”, ha detto Trump. Nel 2019 la Francia ha introdotto un’imposta del 3 per cento sui ricavi realizzati sul proprio territorio dalle aziende tecnologiche, compresi i colossi statunitensi come Facebook, Amazon, Apple e Alphabet, società madre di Google: un tema sensibile per Trump, che negli Stati Uniti gode del sostegno dei magnati del settore. “Macron deve solo eliminare questa tassa e non subirà più questo tipo di pressione”, ha aggiunto il tycoon. “Non è così che funziona”, ha replicato Macron ospite al tg di Tf1, aggiungendo che Stati Uniti e Unione europea hanno appena concluso un accordo sui dazi doganali “dopo mesi di negoziati”. “Ora serve stabilità. I dazi non fanno bene a nessuno, soprattutto quelli tra i paesi del G7”, ha detto. La tassa sui servizi digitali, decisa a livello europeo e applicata da alcuni paesi tra cui la Francia, “fa parte del nostro diritto”. E poi: “Non sono gli Stati Uniti a decidere in materia di diritto europeo o francese”, ha detto Macron, promettendo una discussione “rispettosa ma ferma” con l’inquilino della Casa Bianca durante i tre giorni di vertice.