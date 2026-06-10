La guerra di Putin alle Vpn finisce in un cortocircuito

, strumenti che reindirizzano il traffico internet attraverso server stranieri e aiutano a eludere le restrizioni. Negli ultimi mesi, la domanda di Vpn in Russia è aumentata vertiginosamente raggiungendo anche le autorità statali, che hanno sentito la necessità di continuare a utilizzare Telegram, ormai fondamentale per i propagandisti di stato, per le loro comunicazioni ufficiali: “qualcuno” utilizza le Vpn per aggirare le restrizioni e gestire il proprio canale, aveva confessato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in una conferenza stampa. L’insofferenza dei russi ha persino spinto Vladimir Putin a esporsi, affermando di non poter fare a meno di “prestare attenzione”, e chiedendo alle forze dell’ordine di dimostrare di “tutelare gli interessi vitali dei cittadini”. Nonostante circa 60 milioni di russi conoscano le Vpn e circa il 40 per cento degli utenti ne faccia uso, il Cremlino ha continuato a portare avanti i suoi progetti per limitare sempre di più l’utilizzo di questi strumenti.