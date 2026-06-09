Il 21esimo pacchetto di sanzioni europee vuole accelerare il collasso dell’economia putiniana

Bruxelles. La Commissione europea ieri ha presentato il ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia con l’obiettivo di accelerare il collasso dell’economia russa per spingere Vladimir Putin ad accettare un cessate il fuoco in Ucraina. Dal divieto di ingresso nell’Unione europea per i combattenti russi al bando sull’importazione di merluzzo, passando per le restrizioni al sistema finanziario e al commercio, “raddoppiamo l’impegno”, ha detto Ursula von der Leyen. “Mattoncino dopo mattoncino, stiamo sgretolando le fondamenta dell’economia di guerra della Russia”, ha spiegato l’Alto rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas.

La misura più simbolica annunciata ieri da von der Leyen è il divieto di ingresso nell’Ue per i combattenti russi in Ucraina. La richiesta era stata avanzata dall’Estonia già a marzo per i rischi di sicurezza di trovarsi con centinaia di migliaia di soldati di Putin liberi di circolare in Europa. La scorsa settimana la Svezia e altri dieci paesi sono tornati alla carica, chiedendo alla Commissione di agire dopo un incremento significativo dei visti turistici concessi ai russi, in particolare da Francia, Italia, Spagna e Grecia. “Per la prima volta proponiamo di vietare l’ingresso nell’Ue a chiunque abbia prestato servizio nelle Forze armate russe dall’inizio della guerra”, ha detto von der Leyen: “L’Europa resterà off limits per chiunque abbia partecipato all’invasione dell’Ucraina”. Kallas ha annunciato l’inserimento nella lista nera dell’Ue di 170 persone ed entità nei settori finanziario, energetico e dei droni. Un altro minipacchetto di sanzioni sarà adottato definitivamente la prossima settimana contro 81 individui ed entità responsabili delle violazioni dei diritti umani e della propaganda.

Per la prima volta la Commissione propone di colpire con le sanzioni il settore della pesca, con restrizioni alle importazioni di alcuni prodotti ittici e un divieto totale per il merluzzo. Sarà ampliata la lista di beni e tecnologie utilizzati dall’industria militare russa che non possono essere esportati dall’Ue. Von der Leyen ha citato “metalli e leghe impiegati nei settori aerospaziale e della difesa”, “sistemi di disturbo e di lancio” di droni, nonché “componenti per auto”. Ma la Commissione non ha incluso l’allumina esportata dalla fabbrica di Aughinish in Irlanda, di proprietà del gigante russo Rusal, usata per l’alluminio per le armi. Il governo irlandese è contrario. Nel settore finanziario saranno estesi i divieti di transazione ad altre 31 banche russe. Nella lista nera finiranno 20 banche, società o piattaforme di criptovalute e operatori petroliferi di paesi come Cina, Turchia, Kirghizistan, Kazakistan, Emirati Arabi Uniti e India, che eludono le sanzioni. Sarà introdotta la possibilità di un divieto totale per i servizi relativi alle criptovalute in paesi terzi, che dovrebbe fungere come deterrente.

L’urgenza immediata per l’Ue è quella di sospendere il meccanismo di aggiustamento del tetto al prezzo del greggio russo per evitare che il Cremlino possa realizzare altri extraprofitti grazie alla guerra lanciata da Donald Trump in Iran e ai suoi effetti sui mercati petroliferi. Il “price cap” – oltre il quale gli operatori europei non possono fornire servizi e assicurazioni per il trasporto del greggio russo – a luglio sarebbe salito a circa 65 dollari al barile per adattarsi al prezzo globale. Secondo la proposta della Commissione, rimarrà congelato a 45 dollari fino al gennaio del 2027. La riduzione delle entrate dagli idrocarburi rimane una priorità. L’Ue inserirà nella lista nera altre 30 navi della flotta di petroliere ombra, portando il totale a 662. La Commissione ha proposto anche restrizioni alla vendita alla Russia di navi che trasportano metano. Manca tuttavia una sanzione promessa da von der Leyen lo scorso febbraio: il bando totale del petrolio russo trasportato via mare. Grecia e Malta sono contrarie per non colpire gli interessi dei loro armatori.