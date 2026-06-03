Caro Mattarella, ecco perché è sbagliato definire “indebita” l’autodifesa israeliana

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è un tipo che si sa fare amare. Ha convissuto per anni con governi diversi, alcuni dei quali implausibili, come quello del contratto tra Salvini e Di Maio. Ha rispettato e fatto rispettare le regole del gioco, nonostante tutto, ha promosso esecutivi politici e tecnici di tutto rispetto, è stato capace di sovrintendere al primo governo guidato da una forza di destra con encomiabile saggezza, ha dato alcune sonore lezioni di garantismo giuridico alla magistratura militante, è stato perfetto sulla guerra di aggressione della Russia di Putin in Europa, si cimenta in una retorica istituzionale che ha qualcosa di prezioso, rassicura e tende il più che sia possibile a non essere bolsa, noiosa annacquata. Mattarella si è procurato antipatie e avversari tra le estreme tendenze di destra e di sinistra non riconducibili a un vero spirito nazionale. Ha fatto insomma il suo mestiere di capo dello stato come doveva, né più né meno. Comprensibile che sulla guerra in medio oriente, e in particolare sulla controffensiva violenta e spietata scatenata da Israele sui propri nemici, il Quirinale mostri dei segni di cedimento alla pressione devastante, univoca e trasversale che colpisce il paese degli ebrei.