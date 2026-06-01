La fine della guerra in Iran in queste ore si negozia in Libano

Israele e Libano hanno continuato a parlarsi mentre l’esercito israeliano proseguiva la sua avanzata e la distruzione delle roccaforti di Hezbollah, il gruppo sciita cresciuto e nutrito da Teheran. Nabih Berri è una delle poche autorità libanesi a parlare direttamente con il capo di Hezbollah, Naim Qassem. Berri è sciita, come Qassem, come Hezbollah, è il leader del partito Amal e il presidente del Parlamento e anche lui pareva scettico sulla possibilità che il gruppo in guerra contro Israele potesse accettare un cessate il fuoco in cambio della promessa che a Beirut sarebbero stati risparmiati nuovi attacchi. Oggi, è stato invece il suo portavoce, Ali Hamdan, a dire ad Axios che già domenica scorsa, Berri avrebbe fatto sapere all’Amministrazione americana che Hezbollah è pronto a un cessate fuoco immediato e totale. Gli spifferi spesso sono tentativi di spinte e mentre la paura di un forte bombardamento contro Beirut si faceva sempre più concreta, il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato di aver parlato sia con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sia con Hezbollah e di aver concluso che Tsahal non attaccherà la capitale libanese né le sue truppe cercheranno di raggiungerla. Secondo il presidente americano, il gruppo sciita “ha concordato che tutti gli scontri a fuoco cesseranno: Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno Israele”.