Il tuttofare di Trump all’intelligence

Se il ruolo di Pulte diventasse definitivo, dovrebbe passare attraverso la conferma al Congresso, non facilissima ma non impossibile. Del resto anche su Gabbard all’inizio c’erano stati dei dubbi, e anche lei aveva servito la causa della vendetta politica di Trump, revocando i nulla osta di sicurezza degli ex funzionari democratici. Poi, per ragioni mai chiarite, si è allontanata dal cerchio decisionale della Casa Bianca. Il punto è che in questa Amministrazione americana i ruoli chiave sono distribuiti a seconda della capacità di incarnare pubblicamente la visione del presidente, di colpire i suoi avversari, di alimentare la narrazione. E Pulte è un’eccellenza in tutto questo. Che ne sappia di sicurezza nazionale è un dettaglio marginale.