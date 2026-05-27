Ora è Massie, il deputato nemico di Trump, a covare la sua vendetta, tra Epstein e America first

La partenza di questa nuova operazione politica è stata domenica con un’intervista al programma di Nbc “Meet the Press”. Le parole sono semplici e vengono scandite con calma. Primo obiettivo: l’attuale procuratore generale a interim Todd Blanche che “ha violato la legge” perché “occulta milioni di file non ancora rilasciata”. Il riferimento è al provvedimento stilato insieme al collega californiano Ro Khanna, dem progressista, con cui ha forzato il rilascio dei documenti relativi al processo al finanziere pedofilo newyorchese. La prova addotta di questo reato di occultamento di parte degli incartamenti processuali viene dalle famiglie delle vittime: “circa 302 file mancano all’appello e sappiamo anche che sono stati pesantemente ritoccati”. Ed ecco il primo annuncio: “Dirò i nomi dei miliardari implicati”. Tre già sono stati rivelati durante un discorso al Congresso: Leon Black, investitore di private equity, Jes Staley, ex amministratore delegato di Barclays, e infine Leslie Wexner, fondatore del gruppo Victoria’s Secret. Poi una nuova accusa a Blanche e al direttore dell’Fbi Kash Patel: “Con loro le condanne sono impossibili”. E la stoccata finale arriva alla first lady: “Anche Melania sa che Epstein non ha agito da solo”. Un colpo di fioretto che serve ad alludere alla vicinanza, sempre negata, dell’allora signora Knauss alla galassia di Epstein. Poi nella giornata di lunedì un altro annuncio, soltanto in apparenza più burocratico: Massie ha già compilato le scartoffie per correre nuovamente nel quarto distretto e rendere quindi il neofita repubblicano Ed Gallrein, scelto personalmente da Trump e da lui sostenuto, un deputato da un solo mandato. Oppure a una carica più alta. Governatore nel 2027? Difficile. Più probabile una corsa alla presidenza dove il deputato prenderebbe le redini di quella corrente che si è formata intorno al malessere per la guerra contro l’Iran e che vuole rilanciare con coerenza l’isolazionismo grazie al quale Donald Trump è stato eletto a novembre 2024 come il presidente che avrebbe abbandonato le “forever wars”.