Petrolio, dazi e Pakistan: la difficile missione indiana di Rubio

Nonostante negli ultimi mesi le raffinerie indiane abbiano aumentato le importazioni da Venezuela, Brasile, Angola e Nigeria per compensare il deficit, l’India continua a importare grandi quantità di petrolio russo. Rubio però è arrivato a Nuova Delhi con l’assicurazione che l’Amministrazione Trump resti impegnata in una “partnership strategica” con Narendra Modi, a cui ha esteso l’invito da parte del presidente a visitare la Casa Bianca, e per discutere di sicurezza nell’Indo-Pacifico nel vertice del Quad, l’alleanza formata da Stati Uniti, Giappone, Australia e India, che negli ultimi anni si era rafforzata senza Nuova Delhi. L’ultima riunione in India, lo scorso anno, non si era svolta proprio per le tensioni tra Modi e Trump.