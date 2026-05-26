L’allarme, la fuga, il missile. La notte di chi coordina le emergenze a Kyiv

I proprietari hanno appeso una ghirlanda di carta, decorando la strada dove ancora giacciono cumuli di macerie . Di fronte all’Hogo si trova il Museo di Chernobyl , costruito nel 1992. Nell’ottobre del 2024 è stato chiuso per un lungo restauro. Il museo ha riaperto al pubblico alla fine di aprile 2026, in occasione del 40° anniversario della tragedia. Il 26 aprile, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il direttore generale dell’Aiea Rafael Grossi hanno visitato il museo. Ma dopo l’ultimo attacco russo su Kyiv, questo museo è praticamente distrutto. “Dovrete camminare nell’acqua”, avverte Vitalina Martynovska, direttrice del museo, mentre ci conduce all’interno. Permette ai visitatori di entrare e constatare i danni. L’acqua sgorga dal soffitto come pioggia, inzuppando l’intera sala; i soccorritori hanno impiegato molto tempo per spegnere l’incendio. Si sente un forte odore di bruciato e tutto è ancora avvolto dal fumo. Alcuni reperti sono rimasti intatti . Contengono, tra l’altro, testi esplicativi sulla sicurezza dalle radiazioni e sul funzionamento di un reattore nucleare. Tuttavia, circa il 40 per cento dei reperti del museo è andato distrutto , secondo il ministero dell’Interno. Tra questi, c’erano documenti d’archivio unici sul disastro di Chernobyl.

L’edificio di cinque piani adiacente al museo è la sede principale del Servizio statale dell’Ucraina per le emergenze (Dsns) della regione di Kyiv. Un missile russo lo ha colpito, danneggiando tutto ciò che si trovava nelle vicinanze. “Un colpo diretto”, afferma Andriy Danyk, capo del Dsns. “La notte dell’attacco, gli impiegati stavano rispondendo alle chiamate dei cittadini. Lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, spiega. Al momento dell’impatto del missile, circa 40 edifici a Kyiv e 20 nella regione di Kyiv erano già stati danneggiati. Vigili del fuoco e soccorritori venivano coordinati dall’edificio del Dsns. Tutti e trenta gli impiegati presenti nella struttura sono sopravvissuti perché si erano rifugiati in tempo nel seminterrato. Ulyana, una donna bruna di 28 anni originaria della regione di Donetsk, era al lavoro da quasi 24 ore, rispondeva alle chiamate. Lei e altre operatrici si trovavano al riparo al momento dell’impatto. “Abbiamo sentito un rumore, un boato, ma all’inizio abbiamo pensato che avesse colpito l’edificio accanto”, racconta al Foglio. Ulyana continuò a rispondere alle chiamate dal seminterrato, dove si trovavano le attrezzature necessarie. Poco dopo, uscendo, si rese conto che il missile aveva colpito l’edificio. Aveva perforato il tetto e percorso la distanza tra il quinto e il terzo piano, distruggendo la sala principale dove lavoravano gli operatori e dove si trova la postazione di lavoro di Ulyana. “Era tutto in fiamme, poi arrivò la notizia che ci sarebbe potuto essere un secondo attacco, quindi ci siamo messi al riparo”, racconta. A causa dello stress, Ulyana non dorme dall’attacco. Il 25 maggio, il capo del Servizio di supervisione nucleare statale ha consegnato a lei e a tutti gli altri che lavoravano nel turno di notte un riconoscimento “per il coraggio dimostrato in situazioni di emergenza”. Salendo la scala miracolosamente intatta fino al terzo piano, osserviamo le fotografie incorniciate e impolverate appese alle pareti. Nelle immagini, i soccorritori rimuovono le macerie a Irpin e Borodyanka, dove nel 2022 si sono svolti intensi combattimenti. C’è anche una foto di Patron, un Jack Russell terrier diventato il loro simbolo dal 2022. Serhiy Dyshkant, capo della sede centrale dei Vigili del fuoco statali nella regione di Kyiv, raccomanda a tutti di fare attenzione e di indossare il casco. La rimozione delle macerie continua e si verificano cadute di oggetti di tanto in tanto. Enormi lastre di pietra, cadute dai due piani superiori, sono incastrate nella sala operativa al terzo piano. Dalle finestre rotte si può scorgere il Museo di Chernobyl e il cortile, dove sono parcheggiati i veicoli di soccorso bruciati. “Sono stati danneggiati sia veicoli ufficiali sia privati. Dieci veicoli sono stati distrutti”, afferma Dyshkant. Aggiunge che il servizio ha già pianificato le proprie procedure in caso di attacco russo. Persino l’ultimo bombardamento, che ha quasi completamente distrutto l’edificio, non ha fermato il loro lavoro. “Eravamo preparati a questo scenario, ma è ancora difficile da credere”, ammette Dyshkant.