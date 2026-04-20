Gli Stati Uniti sequestrano una nave iraniana. Le incertezze sui negoziati

Donald Trump ha dichiarato domenica che l’esercito statunitense ha sequestrato una nave cargo battente bandiera iraniana che aveva tentato di aggirare il blocco americano Il presidenteha dichiarato domenica che l’esercito statunitenseche aveva tentato di aggirare il blocco americano dello strategico Stretto di Hormuz , poche ore dopo aver rinnovato le sue minacce di attacchi su larga scala contro le infrastrutture iraniane nel caso in cui non venga raggiunto un accordo nei colloqui previsti questa settimana in Pakistan.

"Il cacciatorpediniere lanciamissili della Marina USA USS SPRUANCE ha intercettato la TOUSKA nel Golfo di Oman e ha dato loro un equo avvertimento di fermarsi", ha scritto Trump su Truth Social. "L’equipaggio iraniano si è rifiutato di ascoltare, quindi la nostra nave ha fermato la loro corsa colpendo la sala macchine. In questo momento, i Marines statunitensi hanno la custodia dell’imbarcazione".

L’operazione segna il primo abbordaggio di una nave da parte delle forze statunitensi da quando il blocco navale è entrato in vigore il 13 aprile, nell’ambito dello sforzo di Trump di esercitare pressione su Teheran. Alla domenica, 25 imbarcazioni erano state respinte a causa del blocco, inclusa la Touska, secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, che sovrintende alle operazioni militari in medio oriente.

Trump aveva accusato l’Iran di aver violato una fragile tregua di due settimane, In un post precedente, dopo aver richiuso lo stretto sabato e dopo che due navi avevano segnalato attacchi mentre tentavano di attraversarlo, in seguito a una breve riapertura che aveva fatto sperare nella fine della guerra.

In una dichiarazione, il comando militare iraniano ha denunciato il sequestro della nave da parte degli Stati Uniti come un atto di "pirateria".

In un messaggio sui social pubblicato più tardi domenica, il comando centrale americano ha affermato che il sequestro è avvenuto dopo sei ore di avvertimenti alla Touska affinché tornasse indietro. La nave ha invece continuato a muoversi a velocità sostenuta nella parte settentrionale del Mar Arabico, ha riferito, momento in cui lo Spruance ha ripetutamente avvertito l’imbarcazione di evacuare la sala macchine.

"Siamo pronti a sottoporvi a fuoco disabilitante", ha avvertito una voce dallo Spruance alla Touska, prima che venisse emesso un segnale acustico e poi venissero sparati almeno tre colpi contro la nave, secondo un video dell’incidente pubblicato online dal comando centrale.

L’attacco dello Spruance ha utilizzato il suo cannone da cinque pollici, in grado di mettere fuori uso i motori senza affondare l’imbarcazione. I Marines statunitensi sono quindi saliti a bordo e ne hanno preso il controllo, ha dichiarato il comando centrale.

Le forze americane si stavano preparando da giorni alla possibilità di sequestri, ha riferito un funzionario americano, parlando in condizione di anonimato a causa della sensibilità delle operazioni. I Marines appartengono alla 31ª Unità di spedizione di Okinawa, in Giappone, arrivata nella regione a marzo a bordo di una task force navale composta da tre navi.

La Touska è di proprietà di una società iraniana che gli Stati Uniti accusano di procurare materiali per il programma missilistico balistico di Teheran. Fa parte della Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), una compagnia statale soggetta a sanzioni di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea, che il dipartimento di Stato americano ha definito la "compagnia di navigazione preferita dai proliferatori e dagli agenti di approvvigionamento iraniani".

La Touska, che può trasportare fino a circa 4.800 container da 20 piedi, stava rientrando da un porto cinese di stoccaggio chimico carica di merci, secondo i dati AIS forniti dalla società di intelligence globale Kpler. Il porto di Gaolan si trova a Zhuhai, città sulla costa sud-orientale della Cina. Alcuni esperti avevano già dichiarato al Washington Post che si tratta di un noto punto di carico per sostanze chimiche, tra cui il perclorato di sodio, un precursore chiave per il combustibile solido dei razzi necessario al programma missilistico iraniano, anche se non è chiaro quali materiali si trovassero a bordo.

I dati AIS mostrano che la nave sembra essere stata intercettata a circa 30 miglia a sud della costa iraniana.

Trump ha dichiarato domenica che i rappresentanti statunitensi stanno tornando in Pakistan per negoziare la fine della guerra con l’Iran, anche se non è chiaro se Teheran abbia accettato di inviare delegati. "Stiamo offrendo un ACCORDO molto equo e ragionevole, e spero che lo accettino perché, se non lo faranno, gli Stati Uniti distruggeranno ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran. BASTA CON LA GENTILEZZA!".

La Casa Bianca ha dichiarato domenica che il vicepresidente JD Vance, l’inviato speciale per il medio oriente Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, parteciperanno ai colloqui. Kushner non ricopre un incarico formale nell’amministrazione. Gli incontri a Islamabad, capitale del Pakistan, si terranno "martedì e forse fino a mercoledì", ha riferito Trump a Fox News durante una telefonata domenica mattina. La tregua dovrebbe scadere mercoledì.

Tuttavia, i media statali iraniani hanno riferito domenica che Teheran avrebbe "respinto" il secondo round di colloqui. L’"assenza" dell’Iran, si legge nel rapporto, sarebbe dovuta alle "eccessive richieste di Washington, aspettative irrealistiche, continui cambi di posizione, ripetute contraddizioni e al blocco navale in corso, considerato una violazione della tregua". Non è chiaro se la decisione di non partecipare sia definitiva. Dichiarazioni simili erano state fatte anche prima del primo round di negoziati, anch’esso tenutosi in Pakistan.

Parlando ad ABC News domenica, l’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite non ha detto se la tregua verrà estesa in caso di mancato accordo. "È una decisione che spetta al presidente, ma credo che l’esito di questi colloqui sarà estremamente significativo", ha dichiarato Mike Waltz. "E come ha detto il presidente, è pronto a intensificare o a ridurre l’escalation. È pronto anche ad abbordare e respingere navi iraniane fino al Pacifico".

Trump aveva celebrato venerdì la riapertura dello stretto e previsto che i progressi verso un accordo sarebbero stati "rapidi". I mercati azionari sono saliti e i prezzi del petrolio sono scesi sull’onda dell’ottimismo. La chiusura di fatto dello stretto da parte dell’Iran ha lasciato circa 20.000 marittimi bloccati su navi ferme e ha fatto impennare i prezzi del petrolio.

Il giorno dopo che Trump aveva dichiarato che "l’Iran ha accettato di non chiudere mai più lo Stretto di Hormuz", Teheran ha annunciato sabato una nuova chiusura, citando il blocco navale statunitense dei porti iraniani come motivo.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti manterranno il blocco fino al raggiungimento di un accordo di pace. Venerdì, parlando ai giornalisti a Phoenix durante un evento di Turning Point USA, ha detto: "Il blocco finirà non appena verrà firmato l’accordo".

Il segretario all’Energia Chris Wright ha dichiarato domenica alla CNN che al momento non è sicuro attraversare lo Stretto di Hormuz, ma che "tutti sono pronti a partire" una volta raggiunto un accordo. "Le navi sono lì. Gli Stati Uniti hanno fatto passare due navi da guerra nello stretto. Possiamo riaprirlo in un modo o nell’altro", ha detto. "Ma il modo migliore è porre fine al conflitto e avere un Iran disarmato e privato della sua capacità offensiva". Alla domanda se ciò potrebbe avvenire entro questa o la prossima settimana, Wright ha risposto: "È una tempistica ragionevole. Non è lontano".

Funzionari iraniani hanno suggerito nel fine settimana che i negoziati non sono conclusi e, nella capitale pakistana, si sono visti segnali di rafforzamento della sicurezza attorno ad alcuni edifici destinati a ospitare il secondo round di colloqui. Le strade di accesso all’enclave diplomatica di Islamabad sono state chiuse.

Il Serena Hotel, dove si è tenuto il primo incontro, sta liberando le stanze per i colloqui e chiedendo agli ospiti di lasciare entro domenica pomeriggio. Il team preparatorio statunitense è già arrivato a Islamabad, ha riferito un diplomatico a conoscenza della situazione, parlando in anonimato.

Mohammad Bagher Ghalibaf, a capo della delegazione iraniana, ha tenuto sabato sera un discorso trasmesso dai media statali, in cui ha proclamato la vittoria lasciando aperta la possibilità di una "pace duratura". Ha affermato che l’Iran cerca ancora un "accordo stabile", ma resta "profondamente diffidente verso gli Stati Uniti", secondo un riassunto dell’agenzia Tasnim. Ha ribadito che i negoziati sono in corso, ma che l’Iran mantiene piena prontezza "per azioni necessarie". "Lo Stretto di Hormuz è sotto il controllo della Repubblica Islamica dell’Iran", ha detto, aggiungendo che "se gli Stati Uniti non abbandoneranno il blocco, il traffico nello stretto sarà certamente limitato". Ogni movimento marittimo nello stretto avviene sotto la supervisione militare iraniana, ha aggiunto.

Dopo che alcune navi erano riuscite a passare lungo una rotta designata dall’Iran durante la riapertura, due imbarcazioni hanno segnalato di essere state colpite. Una petroliera è stata attaccata da due motovedette affiliate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, secondo il Centro britannico per le operazioni commerciali marittime, parte della Royal Navy. Tutti i membri dell’equipaggio risultano illesi. Il centro ha inoltre riferito che una nave portacontainer è stata colpita da un proiettile di origine sconosciuta.

Venerdì è iniziata una tregua di 10 giorni tra Israele e il gruppo militante Hezbollah in Libano, contribuendo a facilitare la riapertura dello stretto da parte dell’Iran . Media israeliani e libanesi hanno segnalato possibili violazioni, mentre l’esercito israeliano ha pubblicato domenica una mappa che delimita una zona cuscinetto nel Libano meridionale, definita "linea avanzata di difesa". Ha dichiarato che cinque brigate militari, insieme a forze navali, operano in quell’area per smantellare le infrastrutture di Hezbollah.

Migliaia di civili libanesi hanno iniziato a fare ritorno alle loro case nel sud del paese dopo l’annuncio della tregua.

Mariana Alfaro, Tara Copp, Joyce Sohyun Lee, Sammy Westfall

Susannah George, Suzy Haidamous, Mohamad El Chamma, Heba Farouk Mahfouz, Emily Davies, Dan Lamothe, and John Hudson hanno contribuito all'articolo