L'Iran annuncia di aver chiuso di nuovo lo Stretto di Hormuz

Questa mattina, tuttavia, è arrivata la retromarcia iraniana: "Fino a quando gli Stati Uniti non ripristineranno la piena libertà di navigazione per le navi in partenza dall'Iran verso le loro destinazioni e viceversa, lo status dello Stretto di Hormuz rimarrà strettamente controllato e nella sua condizione precedente", ha spiegato il corpo dei Guardiani della Rivoluzione islamica.