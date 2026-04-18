La sindrome di Trump

La sindrome Trump rende tutti gli altri capi di governo e di stato funzionari grigi di un potere che non si vede più, che dipende dalla catena burocratica, che non ha autonomia e inventiva strategica, che non riesce non si dica a splendere o luccicare ma nemmeno a farsi vivo come un soggetto attivo. Lui è in torto, sempre e sistematicamente, e vantarsene è la sua ragion di stato. Con le vanterie da ballroom e da arco di trionfo conferma e smentisce di ora in ora decisioni sempre diverse e contraddittorie ma sempre inseguendo la verità effettuale di una cosa che solo a lui è squadernata davanti nei suoi significati più arcani. L’effetto di contaminazione è mostruoso, la democrazia liberale non è più forte o più debole, è solo un ricordo, un’ipotesi di scuola, e a tutti compreso il Papa tocca la sua razione di ingenua fremente rutilante avida presenza scenica e retorica dell’uomo più potente del mondo che esercita a piacimento, e con piacere narcisistico evidente, la sua potenza. Da quando si cominciava a formare il sistema europeo degli stati, dall’epoca dei re francesi in lotta con l’impero, dai tempi dei Borboni e degli Asburgo, con i Machiavelli e i Bodin e i successori che guardavano e giudicavano la grande politica, mai un tipaccio così destro e furbo aveva calcato la scena.