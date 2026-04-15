Tira una brutta aria fra il Papa e Trump e anche per la Chiesa urge una corsa alle armi

Qui non solo bisogna far fronte al calo delle vocazioni, ma anche istituire la leva obbligatoria, e non solo fra i preti: basta con il nero e il bianco, che il velo delle suore sia mimetico. Ma forse bisogna giocare d’anticipo, e fare proprio il principio “la miglior difesa è l’attacco”. Papa Leone XIV ha il potere e l’autorità di indire una Crociata: la nona, stando alla numerazione ufficiale – decima, secondo altri. Qualunque Crociata sia, il Papa può mobilitare tutti i cristiani nel mondo in difesa della Fede e della Chiesa di Roma; in particolare, così facendo, sobillerebbe i cristiani americani, cioè si troverebbe con gli Stati Uniti già invasi dai suoi uomini, per giunta gente armata come solo gli americani sanno essere a casa propria. A quel punto, il Papa potrebbe assediare la Casa Bianca come fu per Costantinopoli ai tempi d’oro ed espugnarla dal presidente blasfemo, eretico e infedele; il quale in quanto tale potrebbe finire al rogo – quel ciuffo secondo me è sintetico, basta avvicinarlo a una fiamma che fa da miccia.