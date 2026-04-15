Le tre condizioni per un regime change in Iran secondo Youssefiani, fondatore dell’Iran Freedom Congress

Riguardo alla repressione, domandiamo a Youssefiani se la possibilità di un regime change è davvero qualcosa di ipotizzabile. “Affinché avvenga un cambio di regime sono necessarie almeno tre condizioni. Prima di tutto la perdita di legittimità dello stesso che, se già era instabile prima, nel corso di questo conflitto ha mostrato di esserlo più che mai. La seconda è l’interruzione della repressione. In tal senso, l’alto numero di defezioni dall’inizio del conflitto farebbe ben sperare, ma è un processo lento. Infine, la terza – e cruciale è quella di un’alternativa realistica. È necessario costituire un’opposizione coesa e inclusiva, che deve nascere all’interno del popolo iraniano e non può essere esportata, ne’ da altri paesi, ne’ dai sei milioni di iraniani della diaspora che, pur avendo un ruolo strategico e lobbistico fondamentale in questo momento storico di transizione, non possono rappresentare una nazione in cui non vivono più da decenni e che, da allora, è cambiata incredibilmente, con 90 milioni di abitanti di etnie, religioni e correnti politiche differenti: dai monarchici ai repubblicani, dai progressisti ai conservatori”.