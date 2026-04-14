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Dall'Ungheria all'Australia. L'effetto Trump fa perdere i sovranisiti alle urne

Da quanto si è insediato alla Casa Bianca, il presidente americano non ha fatto altro che minacciare invasioni, sostenere candidati estremisti in altri paesi e provare a sfaldare l'Unione europea. Le elezioni in tutto il mondo dimostrano che arginare il trumpismo si può