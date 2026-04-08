Gli attacchi di Kyiv rallentano i guadagni di Mosca. Per Putin la priorità sull’energia è interna

Kyiv. Il porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico, ha ripreso le spedizioni di petrolio greggio dopo diversi giorni di interruzione causati da un attacco di Oltre a questo porto, l’esercito ucraino aveva già colpito un altro importante snodo per le esportazioni sul Mar Baltico: Primorsk. Il 5 aprile, un terminal petrolifero a Novorossiysk, porto sul Mar Nero nella Russia meridionale, era stato attaccato. “E’ chiaro che si tratta di una strategia globale, sistematica e coerente”, ha dichiarato al Foglio Mykhailo Gonchar, presidente del centro Strategia XXI. Il porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico, ha ripreso le spedizioni di petrolio greggio dopo diversi giorni di interruzione causati da un attacco di droni ucraini al sistema energetico della regione, come riportato da Bloomberg il 5 aprile. Ust-Luga è uno dei principali porti russi per l’esportazione di petrolio. Si trova nella regione di Leningrado ed è stato oggetto di attacchi da parte di droni ucraini a partire dal 25 marzo. Poco dopo l’annuncio della ripresa delle operazioni portuali, i droni ucraini hanno ricominciato a volare nella stessa direzione. La mattina del 7 aprile, il governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha riferito sul suo canale Telegram che 22 droni erano stati abbattuti nella regione. Secondo i canali di monitoraggio ucraini, Ust-Luga era nuovamente l’obiettivo.“E’ chiaro che si tratta di una strategia globale, sistematica e coerente”, ha dichiarato al Foglio, presidente del centro Strategia XXI.

L’Ucraina ha intensificato gli attacchi contro i porti chiave nel tentativo di frenare gli ingenti profitti del Cremlino, aumentati vertiginosamente a seguito dell’impennata dei prezzi del petrolio, che hanno superato i 100 dollari al barile per il conflitto contro l’Iran. “E questo è un vero ‘doping’ per il bilancio di guerra russo”, spiega Gonchar. Di conseguenza, Kyiv è costretta a reagire, e lo sta facendo in modo piuttosto efficace. Il Financial Times cita i calcoli della Kyiv School of Economics, secondo i quali, a causa di cinque attacchi ucraini contro porti russi tra il 23 e il 29 marzo, Mosca ha perso circa 970 milioni di dollari di entrate. Secondo un rapporto del think tank americano Institute for the Study of War, proteggere gli obiettivi rappresenta una sfida importante per la Russia, data la sua vasta estensione geografica. Il rapporto rileva che i blogger di guerra russi lamentano che i massicci attacchi dei droni ucraini stanno gravemente indebolendo le difese aeree. “I blogger militaristi gridano: ‘Dov’è la nostra difesa aerea?’”, conferma Gonchar. La Russia non ha ancora schierato su larga scala un sistema di squadre d’assalto mobili e droni intercettori simile a quelli ucraini.

Nel frattempo, Kyiv sta acquisendo un numero sempre maggiore di droni per attacchi a lungo raggio e le sue incursioni stanno diventando più estese. Invece di attaccare installazioni militari di confine, l’Ucraina ha iniziato a concentrarsi maggiormente su obiettivi economici strategici. “Le nostre sanzioni a lungo raggio continuano a essere molto efficaci e stanno effettivamente riducendo le entrate russe, principalmente quelle petrolifere”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo ritorno dal suo viaggio in Turchia e in Siria. “Solo perdite finanziarie significative costringono la Russia a considerare il ritiro”, ha sottolineato. Gli attacchi ucraini hanno un impatto che va ben oltre le attività economiche estere del Cremlino. Dal 1° aprile alla fine di luglio, la Russia ha vietato le esportazioni di benzina ai produttori. L’obiettivo è stabilizzare il mercato interno, contenere i prezzi e prevenire le carenze di carburante che potrebbero derivare da danni o chiusure delle raffinerie petrolifere.

Kyrylo Budanov, capo dell’amministrazione presidenziale, ha ammesso in un’intervista a Bloomberg che alcuni partner occidentali hanno chiesto all’Ucraina di non attaccare le raffinerie petrolifere russe nel contesto della crisi energetica globale causata dalla guerra in medio oriente. La risposta è arrivata da Zelensky che invece ha detto che la fine degli attacchi è possibile soltanto se la Russia smette di colpire la produzione energetica ucraina. Soltanto a quel punto Kyiv è pronta a ricambiare strategia. “Questa è la nostra proposta, tramite gli americani“, e la parte russa l'ha accolta”, ha dichiarato in un videomessaggio serale del 6 aprile. Ma Mosca non si ferma. Oltre a colpire le infrastrutture, continua ad attaccare i civili. Il 7 aprile, un drone russo a pilotaggio remoto ha sparato contro un autobus urbano a Nikopol, nell’oblast di Dnipropetrovsk. Quattro persone sono rimaste uccise.