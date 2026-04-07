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Le immagini dell'attentato al consolato israeliano di Istanbul
Tre uomini hanno aperto il fuoco all'esterno dell'edificio nel quartiere di Levent nel distretto di Besiktas. Uno degli assalitori è stato ucciso dalla polizia, mentre due sono stati feriti e catturati
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7 APR 26
Ultimo aggiornamento: 12:34 PM
Tre uomini hanno aperto il fuoco all'esterno dell'edificio che ospita il consolato israeliano a Istanbul, nel quartiere di Levent, una delle principali zone commerciali sulla sponda europea della città, nel distretto di Beşiktaş. Uno degli assalitori è stato ucciso dalla polizia, mentre due sono stati feriti e catturati. Secondo le prime valutazioni delle agenzie di intelligence, si ritiene che gli attentatori fossero legati allo Stato islamico. La sparatoria, iniziata attorno alle 12 ora locale, è durata per circa 10 minuti e due agenti di polizia hanno riportato lievi ferite.
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