Le immagini dell'attentato al consolato israeliano di Istanbul

Tre uomini hanno aperto il fuoco all'esterno dell'edificio che ospita il consolato israeliano a Istanbul, nel quartiere di Levent, una delle principali zone commerciali sulla sponda europea della città, nel distretto di Beşiktaş. Uno degli assalitori è stato ucciso dalla polizia, mentre due sono stati feriti e catturati. Secondo le prime valutazioni delle agenzie di intelligence, si ritiene che gli attentatori fossero legati allo Stato islamico. La sparatoria, iniziata attorno alle 12 ora locale, è durata per circa 10 minuti e due agenti di polizia hanno riportato lievi ferite.