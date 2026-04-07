Sopravvivere e salvare a ogni costo. L’addestramento delle Forze speciali statunitensi

La missione per salvare il pilota statunitense rimasto nascosto per quasi 48 ore in una fessura tra le montagne iraniane nella regione di Isfahan, a oltre duemila metri di altezza, dopo il silenzio e le operazioni di depistaggio della Cia dei primi giorni, è stata definita ieri dal presidente americano Donald Trump in conferenza stampa “storica”, una delle più complesse, audaci e strazianti operazioni di ricerca in combattimento “che sia mai stata portata avanti dall’esercito americano”. La corsa contro il tempo iniziata venerdì scorso ha coinvolto circa 100 membri delle Forze speciali, guidati da membri del Seal Team 6, con commando della Delta Force e ranger dell’esercito in stato di allerta in caso di necessità, e una forza “convenzionale” ancora più numerosa, fatta di elicotteri, aerei da ricognizione, caccia e aerei cisterna.

Lo scorso fine settimana i funzionari militari hanno impiegato ore per localizzare il pilota, stabilire se fosse circondato da iraniani o catturato e accertarne l’identità. Assistiti da una tecnologia speciale esclusiva della Cia, hanno poi avviato al calar della notte la missione di salvataggio con elicotteri delle Forze speciali carichi di commando di pararescue dell’aeronautica, noti come “PJ” e considerati la polizza assicurativa del Pentagono, anch’essi sottoposti all’addestramento SERE. La parola chiave in questo caso però non è sopravvivenza ma salvataggio: il motto di quest’unità è fare l’impossibile affinché gli altri possano vivere, addestrati per quasi due anni ad andare dietro le linee nemiche per recuperare piloti, personale militare o dei servizi segreti statunitensi feriti attraverso lezioni di alpinismo, immersioni e combattimento fino a 40 metri di profondità, lanci con il paracadute in caduta libera, un corso intensivo di certificazione da paramedico e capacità di riadattamento. Quando i militari si sono calati nel territorio nemico perché noi “non lasciamo nessuno indietro”, ha detto ieri Trump, “il piano iniziale è andato in fumo” perché quel territorio sabbioso non era una pista di atterraggio, per avere un piano di backup sarebbe stato necessario aspettare due giorni, invece i tre velivoli sono stati ricostruiti in meno di dieci minuti, ci sono voluti 15 minuti per atterrare, prendere il pilota e ripartire, e tornare a casa “senza nessuna perdita”.