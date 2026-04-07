Kohler e Paris lasciano l’Iran, sono liberi

Dopo un colloquio tra il ministro degli Esteri francese e il suo omologo iraniano, con la mediazione dell'Oman, gli ultimi due francesi detenuti dal regime stanno tornando in Francia. Erano stati arrestati il 7 maggio del 2022 con l'accusa di spionaggio e corruzione e si trovavano ai domiciliari nell'ambasciata francese a Teheran