Il rischio Hainan fra America e Cina

Sono passati venticinque anni dalla collisione tra un caccia cinese e un aereo spia americano nei cieli sopra l’isola di Hainan. Allora Washington e Pechino impiegarono undici giorni per disinnescare una crisi che avrebbe potuto degenerare, arrivando a un compromesso volutamente ambiguo ma duraturo. La crisi di Hainan è considerata un caso di scuola della diplomazia internazionale, gestita dall’allora neopresidente americano George W. Bush e dal leader cinese Jiang Zemin, ed è usata spesso come esempio di tutto ciò che potrebbe andare storto, di nuovo, sui cieli del Mar cinese meridionale.

Il problema non è solo a Washington, perché negli ultimi anni il calcolo del rischio nella leadership cinese è aumentato esponenzialmente. Nei giorni scorsi Pechino ha imposto la più lunga e misteriosa restrizione dello spazio aereo al largo della propria costa: si tratta di quaranta giorni di “avvisi ai piloti” (Notice to Air Missions, abbreviato in Notam), un tipo di comunicazione che normalmente viene usato per segnalare esercitazioni militari e che di solito dura non più di qualche giorno. Secondo il Wall Street Journal, le zone soggette a restrizione dal 27 marzo al 6 maggio coprono un’area più vasta dell’isola di Taiwan, che la Cina rivendica come proprio territorio.

Un’area soggetta a Notam a sorpresa, senza esercitazioni militari previste, per di più così estesa – senza limiti di altitudine – e per un tempo record di quaranta giorni non è mai avvenuta, e secondo diversi analisti sembra più compatibile con una postura operativa che con un’esercitazione militare ordinaria. E la restrizione coinvolge direttamente gli spazi aerei e di passaggio, oltre che di Taiwan, anche del Giappone e della Corea del sud, e l’America naturalmente, che ha le sue basi militari nella regione. Per ora, nessuno ha capito bene a cosa dovrà servire, ma a fronte di una notifica di questo tipo il rischio incidente è altissimo.

Tecnici della Lockheed Martin rimuovono carburante e fluidi dall’EP-3E Aries II a Lingshui, sull’isola di Hainan

E’ quello che è successo la mattina del 1° aprile del 2001, quando un aereo spia americano EP-3, che stava svolgendo una missione di ricognizione vicino all’isola di Hainan, nel Mar cinese meridionale, viene raggiunto da due caccia cinesi J-8. Uno dei piloti è Wang Wei, considerato esperto e capace nelle intercettazioni ravvicinate. Ma quel giorno i due aerei volano troppo vicini, e alla fine si scontrano: il J-8 si disintegra in aria e precipita in mare, il pilota Wang Wei non viene più ritrovato. L’EP-3 americano, gravemente danneggiato, riesce a fare un atterraggio di emergenza alla base di Lingshui, sull’isola di Hainan, senza autorizzazione cinese e distruggendo nel frattempo tutto il materiale sensibile a bordo. La Cina trattiene i 24 membri dell’equipaggio americano. La vicenda diventa subito politica: l’Amministrazione di George W. Bush, che si è appena insediata, si trova di fronte al primo grande test di politica estera e rifiuta un’ammissione di colpa; a Pechino Jiang Zemin non vuole perdere la faccia.

Nei giorni scorsi The Wire China ha pubblicato una serie a puntate dedicata all’incidente di Hainan, parlando con i protagonisti della crisi. L’allora ambasciatore americano a Pechino, Joseph Prueher, ha raccontato per la prima volta che i cinesi arrivarono da lui subito con cinque richieste, compresa l’ammissione di colpa, e che gran parte del suo lavoro fu quello di depotenziare le accuse, un lavoro facilitato dalla capacità dei funzionari americani e cinesi di lavorare insieme: se Bush era appena arrivato alla Casa Bianca, per la Cina il rischio di una crisi più ampia, nel momento di massima internazionalizzazione del paese, poteva essere un problema. Secondo gli altri testimoni fra cui Tang Jiaxuan, allora ministro degli Esteri cinese, la collisione fu un incidente ampiamente previsto per via della frequenza con cui gli americani tentavano ricognizioni nell’area e la reazione dei piloti cinesi che, sempre più aggressivamente, cercavano di limitargli i movimenti. Tutto si risolse con la “lettera dei due ‘sorry’”, la formula diplomatica con cui Washington espresse rammarico senza ammettere colpe. Wang Wei divenne poi un eroe nazionale, celebrato con ancora maggiore enfasi oggi, nel clima di nazionalismo promosso da Xi Jinping. Mercoledì scorso il Global Times gli ha dedicato un lungo reportage dal cimitero dove è sepolto, definendolo il pilota che “ha sacrificato la sua vita per difendere lo spazio aereo e le acque territoriali cinesi”. Tra le immagini offerte davanti al cenotafio, c’erano anche quelle della parata militare del 3 settembre scorso, quando Xi ha messo in scena il suo show di forza accanto al presidente russo Vladimir Putin e al leader nordcoreano Kim Jong Un.

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