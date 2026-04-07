Il conto alla rovescia per il voto in Ungheria

Dopo l’annuncio e le accuse all’Ucraina, in molti, Magyar incluso, hanno iniziato a parlare di un’operazione sotto falsa bandiera per alzare lo stato di allerta e impedire il voto. Sono state le autorità serbe per prime a rivelare il ritrovamento “di una bomba di potenza devastante”. Orbán su X ha subito fatto sapere agli ungheresi di aver convocato un consiglio di difesa di emergenza e di aver messo la sezione ungherese del gasdotto sotto protezione militare. Non è accaduto nulla, l’ordigno è stato trovato prima che esplodesse, ma sono mesi che Viktor Orbán imposta la sua campagna elettorale parlando di sovranità, energia e spionaggio e accusando gli ucraini di voler indebolire l’Ungheria. Il ministro degli Esteri Péter Szijjártó ha commentato: “Qualcuno ha tentato di far saltare in aria il gasdotto TurkStream. Minare la sicurezza del nostro approvvigionamento energetico è un attacco alla nostra sovranità”. Ogni campagna elettorale di Orbán ha avuto i suoi nemici, i suoi fantasmi e questa volta sono gli ucraini, accusati di voler trascinare l’Ungheria in guerra e di voler minare le sue fonti energetiche. Magyar è a sua volta accusato di essere una spia al soldo di Kyiv, anche se finora il leader di Tisza ha parlato ben poco della sua posizione riguardo alla guerra in Ucraina e anzi preferisce sfidare Orbán parlando dei problemi interni dell’Ungheria.