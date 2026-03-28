Le lezioncine di Rubio. Al G7 ancora insulti gli alleati, ma poi negozia sui “pedaggi” dell’Iran

Abbazia dei Vaux-de-Cernay. il segretario di stato americano ha detto che è “nell’interesse” dei paesi del G7 contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz bloccato dall’Iran, ribadendo la delusione di Washington nei confronti dei propri alleati. “E’ nel loro interesse aiutare. Solo una minima parte della nostra energia proviene dallo Stretto di Hormuz”, ha detto Rubio. Il blocco del passaggio strategico, attraverso cui transita un quinto della produzione mondiale di petrolio, ha fatto aumentare il prezzo degli idrocarburi. Marco Rubio ha fatto parlare di sé alla ministeriale Esteri del G7 ancor prima di atterrare in quest’angolo verde della Vallée de Chevreuse, dove si è svolto il primo appuntamento formale della presidenza di turno francese, in preparazione del vertice dei leader previsto a Evian a metà giugno. Giovedì sera, prima di salire sull’aereo e mentre si stava archiviando la prima della due giornate della ministeriale,“E’ nel loro interesse aiutare. Solo una minima parte della nostra energia proviene dallo Stretto di Hormuz”, ha detto Rubio. Il blocco del passaggio strategico, attraverso cui transita un quinto della produzione mondiale di petrolio, ha fatto aumentare il prezzo degli idrocarburi.

“Ci sono un paio di leader in Europa che hanno detto che questa non è una guerra dell’Europa. Beh, l’Ucraina non è una guerra dell’America, eppure abbiamo contribuito a quella guerra più di qualsiasi altro paese al mondo”, ha aggiunto Rubio. Il segretario di stato americano è arrivato ieri all’abbazia cistercense dei Vaux-de-Cernay, situata a cinquanta chilometri dal castello di Rambouillet dove 51 anni fa si tenne la prima riunione del G6, diventato G7 nel 1976 con l’ingresso del Canada. Si tratta del primo viaggio all’estero di Rubio sin dall’inizio dell’operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che ha portato alla morte della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Il capo della diplomazia americana ha partecipato ieri alle ultime tre sessioni della ministeriale, dedicate al sostegno all’Ucraina, alla situazione in Iran, e alla pace e alla sicurezza, con un focus sulla crisi in medio oriente.

La guerra in Iran durerà “settimane, non mesi”, ha detto Rubio al termine del G7 Esteri parlando con alcuni giornalisti sulla pista dell’aeroporto Le Bourget, prima di ripartire per gli Stati Uniti. Washington ritiene di poter raggiungere i propri obiettivi in Iran senza ricorrere a truppe di terra, ha sottolineato Rubio, in parte smentendo le prime minacce del presidente americano Donald Trump, che ora starebbe valutando l’invio di altri 10 mila soldati in medio oriente, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Rubio ha evocato progressi nei colloqui con gli alleati su come impedire all’Iran di istituire un “sistema di pedaggio” nello Stretto di Hormuz. “Non solo è illegale, è inaccettabile, è pericoloso per il mondo ed è importante che il mondo abbia un piano per impedirlo”, ha affermato il segretario di stato americano. L’Iran ha inviato “messaggi” che dimostrano il suo interesse per una soluzione diplomatica al conflitto in medio oriente, ma non ha dato risposta al piano americano proposto per porvi fine, ha aggiunto Rubio. Al termine della sessione dedicata all’Ucraina, il neocon passato all’Amministrazione Maga ha scritto in un post su X che “il presidente Trump si sta impegnando per ottenere un cessate il fuoco e un accordo negoziato il prima possibile sulla guerra tra Russia e Ucraina”.