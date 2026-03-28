Gli attacchi in Iraq e la pressione americana sul governo di al Sudani

Gli arabi sunniti e i curdi iracheni hanno in gran parte mantenuto rapporti più stretti con gli Stati Uniti rispetto alle loro controparti sciite, sebbene la linea settaria non sia così netta come spesso appare da lontano: molte famiglie irachene sono miste e le visioni future e i bisogni presenti dei singoli individui non dipendono dalla loro appartenenza confessionale. Un attacco mercoledì mattina contro strutture mediche all’interno di una base militare nella regione a maggioranza sunnita dell’Anbar, nell’Iraq occidentale, a circa 85 chilometri dalla capitale, ha suscitato indignazione tra molti iracheni, con alcuni che chiedono l’espulsione di qualsiasi presenza diplomatica statunitense dal paese. Altri sostengono che il fatto che diversi governi iracheni successivi siano stati incapaci – o riluttanti – a garantire che tutte le forze irachene rispondano al governo anziché all’Iran rendesse questo evento inevitabile prima o poi. Almeno sette soldati del governo iracheno sono stati segnalati morti e oltre una dozzina feriti nell’attacco di mercoledì alla struttura medica, con fonti della sicurezza che riferiscono di un colpo anche alla sezione intelligence delle Forze di mobilitazione popolare (Pmf) nella stessa base. Nessun paese ha rivendicato la responsabilità dell’attacco. Il giorno precedente, un attacco sulla stessa base aveva ucciso il comandante delle operazioni delle Pmf dell’Anbar e altre 14 persone. Fonti affermano che quel comandante aveva facilitato l’addestramento di Ansar Allah – noti anche come Houthi – legati all’Iran, in territorio iracheno negli ultimi anni. Sebbene Ansar Allah abbia da tempo un ufficio politico a Baghdad, il Foglio non ha potuto verificare tali affermazioni.

L’attacco ha spinto il primo ministro Mohammed Shia al Sudani a convocare una riunione d’emergenza del consiglio ministeriale per la sicurezza nazionale. Il consiglio ha autorizzato le Pmf a rispondere militarmente a qualsiasi attacco alle proprie posizioni e ha ordinato la convocazione sia dell’incaricato d’affari americano che dell’ambasciatore iraniano: un tentativo di bilanciare gli interessi all’interno dei confini nazionali, coerente con le altre decisioni prese da Sudani durante il suo mandato. Un’Amministrazione americana dalla linea interventista sembra determinata a spingere il governo iracheno a scegliere da che “parte” stare: quella degli Stati Uniti o quella dell’Iran. Il fatto che la guerra tra Stati Uniti e Israele da un lato e l’Iran dall’altro sia scoppiata mentre l’Iraq stava ancora cercando di concordare un nuovo primo ministro – come avviene tuttora – ha ridotto la capacità dei leader del paese di assumersi la responsabilità di decisioni che potrebbero risultare impopolari presso certi segmenti della popolazione. E in particolare quelli pesantemente armati. Un media iracheno locale, The New Region, ha citato un funzionario statunitense anonimo secondo cui “abbiamo ripetutamente chiesto alle autorità irachene di fornire informazioni sulle ubicazioni delle Forze di sicurezza irachene per promuovere la sicurezza delle forze sul campo che non sono coinvolte in attacchi contro gli Stati Uniti”, ma che il governo iracheno “non ha fornito tali informazioni”. Gli iracheni sembrano in gran parte desiderosi di pace con i propri vicini e con le potenze mondiali, e il paese aveva compiuto grandi progressi in tal senso negli ultimi anni. La guerra combattuta appena oltre i suoi confini – e in una certa misura già al suo interno – così come i missili che solcano i suoi cieli rischiano di vanificare quei risultati raggiunti a caro prezzo.