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L’Ue cade nella trappola cinese

Foto sorridenti coi generali e il Global Gateway affidato alle aziende di Xi. Il sostengo diretto della Cina alla guerra d'invasione russa dell'Ucraina aveva bloccato le consultazioni con le Forze armate di Pechino per anni. L'incontro con i vertici europei ha rivelato la superficialità con cui Bruxelles tratta il tema cinese, in una fase di profondi cambiamenti internazionali