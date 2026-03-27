La ministeriale Esteri del G7 a guida francese ha un obiettivo: non far eclissare l’Ucraina

Anche l’Italia, durante i colloqui, “ribadirà il suo inflessibile sostegno all’Ucraina, ma anche agli sforzi di mediazione degli Stati Uniti, sottolineando la necessità di mantenere una forte pressione su Mosca attraverso le sanzioni”, ha detto al Foglio una fonte diplomatica italiana. Alla vigilia del vertice, Barrot ha dichiarato che l’ambizione di Parigi è quella di fare del G7 francese “un G7 dei risultati, tangibili per la Francia e per i partner”. Tra questi, c’è il restauro dell’arco del sarcofago di Chernobyl quarant’anni anni dopo la catastrofe. Nel febbraio del 2025, l’arco protettivo della centrale nucleare, il New safe confinement, è stato danneggiato da un attacco con drone russo. E il timore è che la corrosione della struttura possa causare danni difficilmente riparabili in assenza di interventi entro il 2030. A costruire l’arco nel 2016 era stato un consorzio di imprese fra cui alcune società francesi, e Parigi, ha detto al Foglio una fonte del Quai d’Orsay, vuole avere un ruolo di “catalizzatore” nella raccolta dei fondi per concretizzare il restauro. Il tema è stato al centro della seconda sessione di ieri sera consacrata alla “ricostruzione”, svoltasi con la partecipazione dell’Ucraina e della Bers. La stima delle risorse necessarie per il restauro si aggirano attorno ai cinquecento milioni di euro. Oggi, durante la quarta sessione della ministeriale dedicata al “sostegno all’Ucraina”, si parlerà dell’iniziativa Extraordinary revenue acceleration (Era) Loans for Ukraine, che prevede circa 45 miliardi di euro in prestiti straordinari a favore di Kyiv, con una partecipazione dell’Ue pari a 18,1 miliardi. Accanto a questo, il confronto riguarderà il sostegno finanziario internazionale per il biennio 2026-2027, anche alla luce del programma del Fondo monetario internazionale, che dovrebbe assicurare liquidità almeno fino a maggio 2026.