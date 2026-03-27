Così Chisinau ha rintracciato la rete di addestratori russi mandati a sabotare le elezioni

In poche settimane, Rosca si è ritrovato in campi di addestramento in Bosnia e Serbia in cui altri partecipanti, a loro volta arruolati, imparavano a: pilotare droni; maneggiare ordigni incendiari; eludere le forze dell’ordine durante le proteste. Dopo essere stato fermato dalle autorità moldave a fine 2024 mentre attraversava il confine dalla Romania a bordo di un minibus con componenti per droni, visori per la realtà virtuale, radiocomandi e dispositivi per il lancio di granate dall’alto, ha raccontato di essersi recato inizialmente nella Republika Srpska, la regione bosniaca a maggioranza serba, dove soltanto una volta arrivato sarebbe stato detto ai partecipanti in cosa sarebbe consistito l’“addestramento” a cui non era più possibile sottrarsi, chi si rifiutava di partecipare veniva picchiato, ha raccontato Rosca. Un altro testimone ha detto che lì l’addestramento è durato diversi giorni in un campo di quattro tende allestito lungo un fiume, “alle reclute veniva insegnato a pilotare droni utilizzando occhiali e joystick”. Successivamente sono stati portati dai reclutatori – che facevano parte di una rete internazionale con legami con il gruppo mercenario russo Wagner – nelle fitte foreste che circondano la città di Banja Luka per “un’esercitazione pratica”, che consisteva nel registrare l’ubicazione degli edifici amministrativi e governativi e individuare potenziali siti di lancio per i droni. Al termine dell’addestramento, i partecipanti venivano pagati in criptovalute.