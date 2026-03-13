Cosa pensano gli americani della guerra all'Iran? Un sondaggio

Se viene citato Trump, la risposta degli intervistati cambia. La percentuale di americani che ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero "continuare gli attacchi militari contro l'Iran" è cresciuta dal 25 per cento al ​​34 per cento dal primo fine settimana di attacchi. Oltre 6 su 10 affermano però che il numero di vittime militari statunitensi è inaccettabile

Cosa pensano gli americani della guerra tra Stati Uniti e Iran e come sono cambiate le loro opinioni dall'inizio del conflitto? Un sondaggio del Washington Post condotto su 1.005 americani rileva una minore opposizione alle azioni militari statunitensi rispetto a quando sono iniziate, sebbene la maggior parte delle persone preferirebbe che gli attacchi cessassero piuttosto che continuassero. Una solida maggioranza afferma che l'Amministrazione Trump non ha spiegato chiaramente gli obiettivi della guerra e la maggior parte ritiene inaccettabile il numero di vittime statunitensi – tra cui sette militari dichiarati morti in azione. Molti americani non si sono ancora fatti un'opinione sulla campagna militare o nutrono un misto di opinioni positive e negative al riguardo.

Un sondaggio del Washington Post, condotto poco dopo l'inizio degli attacchi, ha rilevato che il 39 per cento degli intervistati era favorevole all'ordine del presidente americano Trump di effettuare raid aerei contro l'Iran, mentre il 52 per cento si opponeva e il 9 per cento era indeciso. Il nuovo sondaggio, che si è espresso in termini generali sulla "campagna militare statunitense contro l'Iran", ha riscontrato che il 42 per cento la sostiene, il 40 per cento si oppone e il 17 per cento è indeciso. L'assenza del presidente Donald Trump nella domanda del nuovo sondaggio potrebbe aver indotto un maggior numero di persone a dichiararsi "indecise", poiché le opinioni sul presidente tendono a influenzare il giudizio sulle sue azioni e politiche. La spaccatura complessiva nel sostegno alla campagna contrasta con i recenti sondaggi, che hanno rilevato un'opposizione del 50 per cento degli americani agli attacchi statunitensi contro il 38 per cento, secondo una media del Washington Post di 10 sondaggi condotti dall'inizio della guerra. Quando i sondaggi offrivano l'opzione "incerto", tra il 7 per cento e il 30 per cento degli intervistati l'ha scelta, il che suggerisce che le opinioni sono ancora in continua evoluzione a meno di due settimane dall'inizio dell'operazione militare.

L'ultimo sondaggio del Washington Post rileva un cambiamento più netto su una seconda domanda, posta in entrambi i sondaggi con la stessa formulazione. La percentuale di americani che ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero "continuare gli attacchi militari contro l'Iran" è cresciuta dal 25 per cento al ​​34 per cento dal primo fine settimana di attacchi. Un numero maggiore, pari al 42 per cento, afferma ancora che gli Stati Uniti dovrebbero "interrompere gli attacchi in questo momento", in calo rispetto al 47 per cento del giorno successivo all'inizio degli attacchi. Circa un quarto, il 24 per cento, si dichiara incerto, rispetto al 28 per cento del sondaggio iniziale. Tra coloro che sostengono la campagna militare statunitense nel suo complesso, il 72 per cento desidera che gli attacchi continuino, mentre il 10 percento vorrebbe che cessassero e il 18 per cento è indeciso. Il sostegno a continuare gli attacchi è aumentato a doppia cifra tra repubblicani, indipendenti, donne e persone di età pari o superiore a 65 anni. La maggioranza degli anziani e dei repubblicani è favorevole alla continuazione degli attacchi contro l'Iran, mentre la maggioranza relativa o la maggioranza relativa degli indipendenti, dei democratici, delle donne e delle persone di età inferiore a 50 anni ne chiede la cessazione.

Poco più di un terzo degli americani, il 35 per cento, afferma che l'Amministrazione Trump ha spiegato chiaramente gli obiettivi dell'azione militare statunitense in Iran, mentre il 65 per cento afferma di non averlo fatto. Queste opinioni non sono cambiate molto dal secondo giorno di guerra. Oltre 6 americani su 10 affermano che il numero di vittime militari statunitensi nel conflitto è inaccettabile, considerati gli obiettivi e i costi della guerra, mentre meno di 4 su 10 lo ritengono accettabile. Secondo il Pentagono, sette militari statunitensi sono morti e circa 140 sono rimasti feriti. Gli americani sono meno tolleranti nei confronti delle vittime del conflitto iraniano rispetto ai primi giorni della guerra in Iraq, vent'anni fa. Circa una settimana dopo l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti nel marzo 2003, il 58 per cento degli americani riteneva che il numero delle vittime fosse accettabile, secondo i sondaggi del Post-ABC News condotti all'epoca. L'accettazione delle vittime è scesa al di sotto del 40 per cento dopo sei mesi in cui erano morti più di 300 militari, toccando il minimo del 21 per cento nel 2006. Con il 53 per cento contro il 46 per cento, un numero maggiore di americani dubita che le azioni militari statunitensi in Iran contribuiranno alla sicurezza a lungo termine degli Stati Uniti. Si tratta di una ripartizione più negativa rispetto al sondaggio effettuato subito dopo l'inizio degli attacchi; il 49 per cento riteneva che gli attacchi avrebbero contribuito alla sicurezza degli Stati Uniti, mentre il 51 per cento pensava il contrario.

L'ultimo sondaggio del Washington Post ha chiesto agli intervistati perché, secondo loro, le azioni statunitensi influenzeranno o meno la sicurezza degli Stati Uniti a lungo termine. Tra coloro che hanno affermato che le azioni statunitensi contribuiranno alla sicurezza a lungo termine, il 19 per cento ha espresso preoccupazione per il fatto che l'Iran rappresenti una minaccia per gli Stati Uniti e altri paesi, mentre il 15 per cento ha menzionato preoccupazioni specifiche sul programma nucleare del paese. Altri hanno affermato che la campagna avrebbe dimostrato la potenza militare degli Stati Uniti o ridotto il terrorismo. L'8 per cento ha sostenuto che gli attacchi statunitensi avrebbero contribuito negativamente alla sicurezza statunitense a lungo termine, il che indica che non tutti coloro che hanno scelto questa opzione considerano gli attacchi come aventi un impatto positivo.

Donna dell'Oregon, 85 anni, repubblicana:

La leadership iraniana ha promosso la distruzione degli Stati Uniti e, se non verrà fermata, (i suoi leader) ci proveranno sicuramente.

Uomo del New Jersey, 41 anni, indipendente:

L'Iran ha finanziato il terrorismo in tutto il mondo e non ha mostrato segni di volersi fermare.

Donna californiana, 31 anni, democratica:

Penso che ciò che sta accadendo in Iran renderà gli Stati Uniti meno sicuri.

Tra coloro che hanno affermato che le azioni statunitensi non contribuiranno alla sicurezza a lungo termine, circa 1 su 5 ha affermato che la guerra era inutile o che l'Iran non rappresentava una minaccia, la risposta più diffusa. Circa 1 su 7 ha affermato che la guerra non è stata efficace – alcuni hanno fatto paragoni con le precedenti guerre in medio oriente – mentre la stessa percentuale ha espresso preoccupazione per le ritorsioni dell'Iran o per gli atti terroristici. Altri hanno sostenuto che gli attacchi erano motivati ​​da questioni diverse dalla sicurezza statunitense, temendo che avrebbero danneggiato la reputazione dell'America o hanno citato la mancanza di motivazioni chiare per gli attacchi.

Donna del Virginia, 79 anni, democratica:

La guerra non sembra fermare i terroristi o le dittature autoritarie.

Uomo della California, 54 anni, indipendente:

Gli Stati Uniti stanno creando instabilità e conflitti a livello globale.

Uomo del Michigan, 40 anni, indipendente:

Questa guerra causerà solo più vittime americane e potrebbe portare ad attacchi terroristici sul suolo statunitense.

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