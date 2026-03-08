Trump inizia ad affrontare la "parte brutta della guerra"

Sono tornati in America i corpi dei primi soldati morti nella guerra contro l'Iran. Il presidente non ha escluso l’eventualità di un intervento di terra “se ci fosse una ragione molto valida”. “Una breve incursione” di poche settimane

I corpi dei primi sei militari statunitensi morti nella guerra con l’Iran sono arrivati sabato alla base aerea di Dover, nel Delaware. Ad accogliere il ritorno dei feretri c'era il presidente Donald Trump insieme ad altri alti funzionari dell’amministrazione e delle forze armate.

Le bare, coperte dalla bandiera americana, sono state fatte scendere da un aereo da trasporto militare C-17 durante il tradizionale dignified transfer, il rito con cui gli Stati Uniti accolgono i soldati caduti all’estero. Trump ha salutato in silenzio accanto al vicepresidente JD Vance, al segretario alla Difesa Pete Hegseth e ad altri rappresentanti politici e militari.

I sei soldati erano morti in Kuwait sei giorni prima, quando un drone iraniano aveva colpito il loro centro operativo. Dopo la cerimonia, il presidente ha incontrato per oltre un’ora le famiglie dei militari.

“È un giorno molto triste”, ha dichiarato Trump ai giornalisti sull’Air Force One. “Odio doverlo fare, ma fa parte della guerra. È la parte peggiore della guerra”.

Il ritorno dei primi caduti segna uno dei momenti più delicati di un conflitto che potrebbe avere conseguenze profonde sia per gli Stati Uniti sia per la presidenza Trump. Finora le operazioni militari si sono concentrate su bombardamenti aerei contro obiettivi iraniani, ma il presidente non ha escluso l’eventualità di un intervento di terra “se ci fosse una ragione molto valida”. Trump ha descritto il conflitto come “una breve incursione” destinata a durare poche settimane, paragonandolo all’eliminazione di “un tumore” che, a suo dire, avrebbe dovuto essere affrontato da decenni. Tuttavia, diversi analisti ritengono che la guerra potrebbe prolungarsi, ricordando come molti conflitti in Medio Oriente si siano trascinati per anni.

A differenza di altre occasioni in cui Trump aveva partecipato a cerimonie simili per militari caduti in guerre avviate da precedenti amministrazioni, questa volta i soldati sono morti in un conflitto iniziato durante la sua presidenza. “Stiamo vincendo la guerra di molto”, ha detto il presidente. “Abbiamo decimato il loro impero malvagio”.

Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, le forze statunitensi e israeliane hanno già lanciato migliaia di attacchi contro obiettivi iraniani, mentre Teheran ha risposto colpendo diversi paesi della regione e lanciando missili contro la Turchia e Cipro.

Il presidente ha anche affermato di monitorare l’impatto del conflitto sui mercati energetici e di essere pronto, se necessario, a utilizzare la riserva strategica di petrolio per contenere l’aumento dei prezzi.

Nonostante le incognite sull’evoluzione del conflitto, Trump ha ribadito la sua posizione: “Continuerà ancora per un po’, ma sono molto orgoglioso delle persone che stanno combattendo”.