la giornata
Droni iraniani colpiscono l'Azerbaijan. La Francia autorizza gli Usa a utilizzare le basi in medio oriente
Attaccati un terminal dell'aereoporto e una scuola. Il ministro degli Esteri azero chiede spiegazioni e non esclude una "risposta appropriata". Lo Stato maggiore francese: "Gli aerei americani contribuiscono alla protezione dei nostri partner nel Golfo"
♦ I FATTI PRINCIPALI - Giorno 6
- La Francia ha autorizzato la presenza di aerei statunitensi in alcune basi in medio oriente.
- Si osservano le mosse delle forze curde iraniane filoamericane con base in Iraq, che potrebbero entrare in Iran creando un potenziale nuovo fronte.
- Un sottomarino americano ha colpito una nave da guerra iraniana a largo dello Sri Lanka, la IRIS Dena. Più di 80 memrbi dell'equipaggio sono morti, ci sono ancora dispersi.
- L'Iran nega di aver lanciato un missile contro la Turchia ieri. Il missile è stato intercettato dalle difese Nato sopra i cieli turchi. Il sospetto è che fosse diretto a Cipro.
- Intanto, continua l'offensiva via terra di Israele nel sud del Libano, mentre l'Arabia Saudita fa sapere di aver abbattuto diversi droni che volavano sui suoi cieli nella notte e l'Iran ha lanciato dei droni contro l'Azerbaijan. Esplosioni sono state registrate nelle capitali del Qatar e del Bahrein, a Doha e a Manama. Lo riferiscono media locali e l'Afp.
- Ancora parzialemente bloccato il traffico navale nello stretto di Hormuz dove passa il 20 per cento del petrolio mondiale.
- Sei soldati americani sono morti in Kuwait dall'inizio del conflitto. Il Pentagono ha identificato cinque di loro. Sono stati rinviati i funerali di stato dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso sabato, che avrebbero dovuto tenersi questa sera a Teheran. A succedergli potrebbe essere il figlio Mojtaba, 56 anni, ma la notizia non è ancora confermata ufficialmente.
Le risposte europee alla guerra in medio oriente
La Francia autorizza la presenza di aerei Usa in alcune basi in medio oriente
Mentre è in corso l'attacco americano-israeliano contro l'Iran, una portavoce dello Stato maggiore francese ha detto all'Afp che la Francia ha autorizzato la presenza di aerei statunitensi in alcune basi in medio oriente: "Nell'ambito delle nostre relazioni con gli Stati Uniti, la presenza dei loro aerei è stata temporaneamente autorizzata nelle nostre basi" nella regione, "questi aerei contribuiscono alla protezione dei nostri partner nel Golfo".
Droni iraniani hanno colpito l'Azerbaijan
Secondo quanto scrive Reuters, droni iraniani hanno colpito l'Azerbaigian. Dalle prime ricostruizioni non è chiaro quanti missili e droni siano caduti nella zona. Uno ha colpito il terminal dell'aeroporto nella Repubblica autonoma di Nakhchivan, mentre l'altro è caduto nei pressi di un edificio scolastico nel villaggio di Shakarabad.
Il ministero degli Esteri azero ha dichiarato di aver convocato l'ambasciatore iraniano Mojtaba Demirchilou per trasmettere "una forte protesta". Il ministro degli Esteri ha poi aggiunto: "Questo attacco contro il territorio della Repubblica dell'Azerbaijan costituisce una violazione delle norme e dei principi del diritto internazionale e contribuisce ad aumentare le tensioni nella regione. Chiediamo alla Repubblica islamica dell'Iran di fornire, nel più breve tempo possibile, una spiegazione chiara in merito al caso, di condurre un'indagine appropriata e di adottare le misure urgenti necessarie per garantire che tali attacchi non si ripetano in futuro". E ha concluso il messaggio lanciando un avvertimento: "La parte azera si riserva il diritto di adottare misure di risposta appropriate".
Il colloquio
“Rovesciare i messianici iraniani è più difficile che in Iraq”. Parla Kuperwasser
"Aspettiamo il momento in cui valuteremo che il regime sia sufficientemente indebolito da permettere al popolo di scendere in piazza. Se dichiarano la resa, meglio. Altrimenti si continuerà a colpirli finché non saranno abbastanza deboli”, dice il capo del Jerusalem Institute for Strategy and Security
Medio Oriente
Per dimostrare che il regime è vivo, si cerca l'erede di Khamenei. Chi storce il naso per Mojtaba
Teheran vuole dimostrare che dopo la morte della Guida suprema non è cambiato niente e che il capo del Pentagono Pete Hegseth ha torto quando dice che ormai l’Iran non ha più leader. Per adesso il Consiglio ha reso noto che una rosa di candidati è stata individuata, ma che il prescelto non è ancora stato nominato