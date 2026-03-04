Leggi il foglio

La visita

Meloni e Crosetto al Quirinale per parlare con Mattarella

Redazione

Il ministro della Difesa al Colle per parlare della crisi internazionale. Poi la notizia di un incontro anche con la presidente del Consiglio

Anche Giorgia Meloni al Colle per parlare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima di lei era stato il ministro della Difesa Guido Crosetto a recarsi  al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica . Una visita per parlare della crisi internazionale innescata dall'attacco di Usa e Israele all'Iran. Ma che ovviamente ha fatto pensare anche alle polemiche di questi giorni sulla presenza a Dubai del ministro nel momento dell'inizio dell'attacco israelo-americano.

