Meloni e Crosetto al Quirinale per parlare con Mattarella

Davanti all'ambasciata degli Stati Uniti un sit-in contro "l'imperialismo di Usa e Israele", ma alcuni sono lì per compiangere la defunta guida suprema. L'età è polarizzata: a sostenere la causa giovani ragazzi e anziani sessantottini. E spunta una bandiera di Hezbollah: "Sono brave persone e bravi politici"