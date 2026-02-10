Tutto pur di resistere. L'essenza della Repubblica islamica in due gesti

Oramai l'Iran è uno stato-zombie in cui ogni gesto, ogni parola, ogni sparo girano intorno alla sopravvivenza del regime più ancora che all’islam, così mentre le forze di sicurezza presidiano le strade contro cittadini, il sistema si conta, rinserra le fila e punisce chi si smarca dalla linea della Guida suprema

A un mese dal più terrificante dei suoi massacri, l’ayatollah Ali Khamenei è comparso sugli schermi iraniani in un messaggio registrato diffuso a due giorni dal quarantasettesimo anniversario della Rivoluzione islamica. La scenografia era quella consueta, tende pesanti di velluto e sullo sfondo la solita foto del fondatore, Ruhollah Khomeini, e altrettanto consueti sarebbero stati i richiami alla forza, all’unità e all’orgoglio se Khamenei non avesse dovuto intervallarli continuamente con parole come “popolo” e “nazione” per invocare dimostrazioni di fedeltà alla causa. Il che dà la misura di quanta acqua sia passata sotto i ponti da quando l’ayatollah Khomeini rispose: “hicci”, ossia “niente”, a Peter Jennings dell’Abc che gli chiedeva cosa provasse a rimettere piede in Iran dopo quattordici anni di esilio. Era il 1 febbraio del 1979, Khomeini era appena sceso da un Boeing 747 dell’Air France, dieci giorni dopo lo scià avrebbe lasciato l’Iran per non farvi ritorno, l’ambasciatore americano all’Onu, Andrew Young, definiva Khomeini “una specie di santo” che non avrebbe mai trasformato l’Iran in uno stato islamico fondamentalista (“è fuori questione”, disse), e in quel clima fin troppi commentatori occidentali finirono a sdilinquirsi per quel “niente” così ascetico, così misterioso, così orientale, senza capire che in quel “niente” c’era tutto del progetto di Khomeini: l’Iran come un mezzo e l’islam rivoluzionario come il fine.

Quarantasette anni più tardi, la Repubblica islamica è uno stato-zombie in cui ogni gesto, ogni parola, ogni sparo girano intorno alla sopravvivenza del regime più ancora che all’islam, così mentre le forze di sicurezza presidiano le strade contro cittadini che invece di commemorare la Rivoluzione attendono la notte per gridare dalla finestra: “Khamenei cadrà. Questo è l’anno del sangue”, il sistema, al massimo della sua debolezza e al contempo della sua paranoia, si conta, rinserra le fila e punisce chi si smarca dalla linea della Guida suprema.

Ieri sono stati arrestati alcuni esponenti della galassia riformista tra cui l’ex parlamentare Ali Shokouri Rad e Azar Mansouri, segretaria del Partito di unità nazionale che ha sostenuto Massoud Pezeshkian alle elezioni presidenziali. Shokouri Rad e Mansouri devono affrontare l’accusa di “destabilizzazione”: in queste settimane, entrambi hanno criticato la ferocia della repressione, ma senza chiamare in causa Khamenei. In un nota il Partito di unità nazionale ha descritto come preoccupante la contrapposizione tra le forze di sicurezza e quanti hanno perseguito la loro attività politica entro il perimetro delle leggi della Repubblica islamica in un momento di gravi sfide interne e minacce esterne, evocando l’idea di una “rottura del sistema decisionale”. Eppure non c’è nulla di nuovo nelle purghe nei confronti dei cosiddetti riformisti, ogni stagione di proteste ha avuto le sue, perché il ruolo dei riformisti è quello di fungere da contro-canto, da suggerire la possibilità di una moderazione solo teorica (perché il regime ha ucciso indifferentemente con Mohammad Khatami, con Mahmoud Ahmadinejad, con Ebrahim Raisi e con Massoud Pezeshkian) e si montano la testa, se pensano davvero di poter dire qualcosa di diverso diventano subito eversivi, come è accaduto ai leader dell’Onda verde, Mir Hossein Moussavi e Mehdi Karroubi. “Abbiamo fallito”, ha scritto il sociologo ritenuto vicino al presidente Pezeshkian di cui qualcuno già parla come di un morto che cammina, Mohammad Fazeli. “Abbiamo dedicato la vita a evitare questo momento, ma abbiamo fallito. Abbiamo cercato nei libri, in lingue diverse, come evitare la violenza, come vivere diversamente, come comunicarlo alla gente e anche ai leader, e abbiamo fallito”.

Ma la verità è che nella Repubblica islamica il sogno del gradualismo dall’alto è morto, non tanto per l’incapacità e l’opportunismo di chi ha provato a incarnarlo, ma perché il regime è di per sé irriformabile, tant’è che, in uno dei suoi ennesimi cinici giri di giostra, Hassan Khomeini, il nipote di Ruhollah che del campo riformista è stato uno dei fari, ha presenziato a una cerimonia con il capo di stato maggiore dei pasdaran Abdolrahim Mousavi, un appuntamento in cui l’ospite d’onore è sempre stato Ali Khamenei. In queste settimane, va da sé, Hassan Khomeini non ha pronunciato una parola contro i massacri. “Se la Repubblica islamica cadesse – ha detto – per gli iraniani sarebbe peggio”.