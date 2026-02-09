In Portogallo vince il socialista Seguro, ma l'estrema destra avanza

Il candidato del Partito socialista vince di misura sullo sfidante e diventa il nuovo presidente. Ma la destra ottiene il miglior risultato di sempre

António José Seguro, il candidato del Partito socialista nelle elezioni presidenziali in Portogallo, ha vinto nettamente al secondo turno di fronte al candidato dell'estrema destra e leader di Chega, André Ventura. Con il 98 per cento delle schede scrutinate, Seguro ha ottenuto il 66,6 per cento dei voti contro il 33,4 per cento di Ventura. Circa metà degli elettori si sono recati alle urne.

Il primo ministro di centrodestra, Luís Montenegro, ha salutato la "grande maturità civica" dei cittadini portoghesi e ha promesso cooperazione con Seguro per "lavorare per il futuro del Portogallo". Seguro ha potuto beneficiare del sostegno di gran parte dei partiti tradizionali. Ma, nonostante la sua vittoria, l'estrema destra continua ad avanzare lentamente anche in Portogallo. André Ventura ha superato il numero totale di voti ottenuti da Chega alle elezioni legislative del maggio del 2025.

Questo è un estratto di Europa ore 7, la newsletter di David Carretta che esce ogni lunedì. Per riceverla potete iscrivervi gratis qui.