Il ministro ucraino Fedorov promette una rivoluzione e comincia dai droni

I droni hanno distrutto circa 820 mila obiettivi russi nel 2025. E nel frattempo Kyiv sta lanciando il sistema di Mission Control per aumentare la profondità di combattimento. Le statistiche presentate dal ministro della Difesa e la lotta per l’innovazione

Kyiv. Nel pomeriggio del 26 gennaio, una sirena antiaerea nella capitale ucraina Kyiv è durata quattro ore e 33 minuti. Il suono è iniziato a metà settimana, intorno alle 14:00, causando notevoli disagi ai residenti della città e interrompendo il servizio della metropolitana, mentre un drone da ricognizione russo veniva avvistato in volo. Nel frattempo, in un grande edificio seminterrato nel centro di Kyiv, si è tenuto un evento a porte chiuse, con la partecipazione del presidente Volodymyr Zelensky, del ministro della Difesa Mykhailo Fedorov e dei leader delle unità di droni di maggior successo in Ucraina. Il Foglio ha partecipato all’evento, che ha presentato i risultati del programma “Esercito di droni 2025”. “La guerra dipende sempre di più da chi è più veloce e più potente nell’applicazione della tecnologia, così come nella verifica accurata di ciò che accade sul campo di battaglia”, ha affermato il presidente nel suo discorso, che quel giorno era di ritorno a Kyiv da un viaggio a Vilnius. “L’Ucraina ha un vitale bisogno di leadership nel settore tecnologico”, ha detto Zelensky, mentre consegnava premi e titoli ai comandanti e ai soldati più efficaci delle unità di droni.

Tra questi c’era il suo ex avversario politico, il 53enne Oleh Lyashko, che è stato membro del parlamento ucraino per 13 anni ma dal 2022 combatte in prima linea, lasciandosi alle spalle le controversie politiche del passato. Lyashko comanda un battaglione di sistemi senza pilota della 63a Brigata meccanizzata separata. Si classifica al 10° posto tra le unità con il punteggio più alto per uccisioni nemiche. Il sistema bonus E-points, creato nel 2024, consente alle unità di convertire i punti accumulati in droni ed equipaggiamento aggiuntivi. Questo equipaggiamento può essere ordinato tramite Brave1 Market. Al primo posto si classificano gli Uccelli di Madyar (414ª Brigata separata di sistemi aerei senza pilota delle Forze armate), seguiti dal Centro operativo speciale A del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) e al terzo posto il gruppo Lasar della Guardia nazionale (Lasar).

Il gruppo Lasar è stato fondato da Pavlo Elizarov, un ex produttore televisivo molto noto. Durante la guerra, ha creato da zero un’unità di forze speciali di successo composta da droni. Il gruppo Lasar è leader nel settore dei veicoli distruttivi per carri armati. Dopo la nomina di Fedorov a ministro della Difesa, Elizarov è diventato vice comandante dell’Aeronautica militare ucraina. Ora sarà responsabile, tra le altre cose, dell’intercettazione dei droni, mentre continuano gli attacchi su larga scala. Solo nel 2025, la Russia ha lanciato fino a 100.000 droni Shahed e altri tipi di droni contro l’Ucraina. L’“Esercito dei droni” è un’idea di Mykhailo Fedorov. Parlando sul palco ai militari, vestito con jeans e felpa nera, ha snocciolato statistiche sui loro successi complessivi. I droni hanno distrutto circa 820.000 obiettivi russi nel 2025 e la cifra si riferisce soltanto ai casi confermati da video. “Oggi, oltre l’80 per cento degli obiettivi nemici viene distrutto dai droni”, ha ricordato.

Quest’anno, verranno assegnati punti anche per l’operato della difesa aerea, dell’aviazione militare e dei cecchini contro i droni. Uno degli obiettivi è aumentare la profondità di combattimento del nemico, il che consentirà loro di tagliare fuori la logistica russa. Il ministero della Difesa sta lanciando il sistema di Mission Control, che consentirà un migliore monitoraggio dell’efficacia di ciascun drone e di ciascuna brigata. “Cinquanta unità su 400 hanno colpito il 70 per cento dei loro obiettivi”, ha detto Fedorov. Vuole portare le unità meno efficaci allo stesso livello di combattimento con i bersagli nemici. “I russi hanno lanciato droni con Starlink e dobbiamo rispondere”, avverte il ministro. Il 25 gennaio ha nominato suo consulente Serhiy Beskrestnov (nominativo Flash), un noto esperto di droni e guerra elettronica. Uno dei suoi ambiti di competenza sarà l’analisi delle attrezzature nemiche catturate e la fornitura di valutazioni specialistiche sugli sviluppi militari.

La sala in cui venivano riassunti i risultati annuali dell’“Esercito dei droni” era gremita di soldati in uniforme militare. Alcuni di loro avevano già ricevuto ufficialmente il titolo di Eroe dell’Ucraina. Alcuni, in particolare quelli con incarichi top secret, nascondevano il volto con speciali balaclava di tessuto. “Trasformeremo queste istituzioni, ve lo prometto”, ha assicurato il giovane ministro della Difesa.