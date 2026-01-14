I venezuelani esultano per la cattura di Maduro e sperano in elezioni rapide. Un sondaggio

Il rilevamento dell'Economist su 600 residenti nel paese sudamericano rivela il desiderio di democrazia del suo popolo e mostra un crescente ottimismo per il futuro. Trump e Marco Rubio sono molto popolari, più di Machado

Secondo un sondaggio esclusivo condotto da Premise per l'Economist su 600 cittadini residenti in Venezuela, i venezuelani approvano la cattura di Nicolás Maduro da parte delle forze speciali americane. Il sondaggio mostra che Maduro, responsabile di torture e del collasso economico del paese, era profondamente odiato dai suoi cittadini: solo il 13 per cento degli intervistati si oppone alla sua cattura. Più della metà degli intervistati dichiara inoltre di avere una opinione migliore degli Stati Uniti dopo il raid.

Our survey shows that Nicolás Maduro was deeply hated. Just 13% of respondents even mildly opposed his capture. Strikingly, more than half said their opinion of the United States had improved after the raid https://t.co/61sOYaRP0d — The Economist (@TheEconomist) January 14, 2026

Quasi l’80 per cento dei venezuelani pensa che la situazione politica migliorerà entro un anno e quasi altrettanti prevedono un miglioramento economico personale, visto che sotto il caudillo chavista l’economia del paese latinoamericano è crollata del 70 per cento., mentre solo il 18 per cento vi si oppone. Ma sullale opinioni sono divise: un terzo preferisce il governo venezuelano, poco più di un quarto gli Stati Uniti e quasi il 30 per cento le aziende private.

Venezuelans inside the country are pretty pleased with the dramatic turn of events, according to exclusive polling for The Economist, even if their vision for its future differs from that of Donald Trump https://t.co/GeatVMepak pic.twitter.com/D9RT7J3VC2 — The Economist (@TheEconomist) January 13, 2026

La maggioranza dei venezuelani spera inoltre in una. Due terzi degli intervistati ritengono necessarie nuove elezioni, con il 91 per cento che vorrebbe votare entro un anno e la maggioranza entro sei mesi., già vincitore “democratico” dell’elezione truccata del 2024, è considerato da molti il candidato legittimo. Solo il 10 per cento crede che, la vice di Maduro, debba completare il mandato. Il suo gradimento è basso anche come garante di stabilità politica, dietrodi 30 punti percentuali.

Trump e Marco Rubio sono sorprendentemente popolari, più di Machado, sia in Venezuela sia rispetto al loro consenso negli Stati Uniti. Washington comunque dovrebbe ascoltare le richieste di democrazia dei venezuelani, dicono quasi tutti gli intervistati. L’investimento nel petrolio sarà possibile solo se prima si ristabilisce lo stato di diritto e si tengono elezioni libere, che richiederanno riforme anche nel sistema elettorale e nell’esercito.