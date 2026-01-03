Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie"

Il presidente americano Donald Trump ha ordinato di bombardare il Venezuela e con tweet ha fatto sapere che il presidente Nicolas Maduro e sua moglie sono stati catturati e portati fuori dal paese.

Forti esplosioni, accompagnate da suoni simili a quelli di aerei in volo sulla zona, sono state registrate a Caracas intorno alle 2 ora locale (le 7 in Italia). Sui social, vari utenti hanno pubblicato video che mostrano esplosioni e sorvoli aerei nella capitale venezuelana. Sono stati inoltre segnalati attacchi aerei contro le basi militari di La Carlota e Fuerte Tiuna, mentre numerosi residenti hanno riferito di aver udito il rumore di aerei che sorvolavano la città.

Diverse immagini mostrano colonne di fumo denso che si alzano da più punti di Caracas. In altri video si vedono elicotteri Chinook sorvolare la capitale. Altre riprese mostrano centinaia di auto in fuga dalla zona di conflitto, mentre le forze dell’ordine tentano di bloccare i civili lungo le strade. Esplosioni sono state segnalate anche a La Guaira, il porto di Caracas. Numerose le interruzioni di corrente. Secondo alcuni testimoni, da terra si sarebbe tentato di reagire al passaggio degli aerei con colpi di mitragliatrice. Le segnalazioni dei cittadini indicano che i principali obiettivi colpiti sarebbero stati Fuerte Tiuna, la base aerea di La Carlota, la Scuola Ufficiali di La Guaira e il terminal dell’aeroporto di Higuerote.

Le esplosioni si sono verificate dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una flotta navale nei Caraibi nell’ambito dell’Operazione Southern Spear, aveva menzionato la possibilità di attacchi via terra contro il Venezuela, avvertendo che i giorni di Maduro al potere “sono contati”. Lunedì Trump aveva dichiarato che gli Stati Uniti avevano condotto il primo attacco sul suolo venezuelano, distruggendo un’area di attracco utilizzata da imbarcazioni legate al narcotraffico. Giovedì, in un’intervista, Maduro aveva risposto che “il sistema di difesa nazionale garantisce l’integrità territoriale, la pace del Paese e l’uso e il godimento di tutti i nostri territori”, invitando inoltre Trump al dialogo su narcotraffico, petrolio e migrazione.

Poche ore fa era arrivata in Venezuela una delegazione cinese guidata da Qiu Xiaoqi, rappresentante speciale di Xi Jinping per gli affari latinoamericani e caraibici, insieme all’ambasciatore Lan Hu. Il Venezuela è il Paese dell’emisfero occidentale che ha ricevuto il maggiore volume di investimenti cinesi: dal 2007 ha ottenuto 68 miliardi di dollari in prestiti e ha firmato quasi 490 accordi in diversi settori.

Il governo di Caracas ha condannato quella che ha definito una “gravissima aggressione militare” da parte degli Stati Uniti e ha dichiarato lo stato di emergenza. La televisione di Stato ha trasmesso una dichiarazione in cui Maduro chiede la mobilitazione popolare. “In questo momento stanno bombardando Caracas. Allertate il mondo intero: hanno attaccato il Venezuela. Stanno bombardando con missili”, ha dichiarato il presidente colombiano Gustavo Petro dopo aver appreso degli eventi di questa mattina. A causa della crescente tensione, Petro ha richiesto riunioni d’urgenza dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) e dell’ONU. Anche il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez, ha denunciato l’“attacco criminale” degli Stati Uniti contro il Venezuela, chiedendo una risposta “urgente” da parte della comunità internazionale.