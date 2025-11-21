Ecco i 28 punti del piano di Trump per l'Ucraina

Tra i punti inseriti nel documento pubblicato da Axios: accesso negato a Kyiv nella Nato, limite di 600 mila unità per le forze militari ucraine, Crimea, Luhansk e Donetsk alla Russia, centrale di Zaporizhzhia divisa tra i due stati. Ed elezioni in Ucraina entro 100 giorni. Zelensky fa un appello a "una pace dignitosa"

Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky fa un appello per avere "una pace dignitosa" dopo che ieri il piano Trump per far cessare la guerra in Ucraina è stato inviato a Kyiv, suscitando grande preoccupazione. Il documento, preparato dall'inviato statunitense Steve Witkoff, con il contributo del segretario di Stato, Marco Rubio, e del genero di Donald Trump, Jared Kushner, è stato discusso da Witkoff con Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) e successivamente con il consigliere per la sicurezza nazionale della presidenza Ucraina, Rustem Umerov. Il piano, sintetizzato in 28 punti, è stato pubblicato da Axios, la piattaforma di informazione statunitense, fondata nel 2016 da due ex giornalisti di Politico, che per prima aveva pubblicato la notizia dell'esistenza del piano. Ecco dunque l'elenco di tutti e 28 i punti previsti dal documento:

1. La sovranità dell'Ucraina sarà confermata.

2. Sarà concluso un accordo globale di non aggressione tra Russia, Ucraina ed Europa. Tutte le ambiguità degli ultimi 30 anni saranno considerate risolte.

3. Si prevede che la Russia non invaderà i paesi vicini e che la Nato non si espanderà ulteriormente.

4. Si terrà un dialogo tra Russia e Nato, mediato dagli Stati Uniti, per risolvere tutte le questioni di sicurezza e creare le condizioni per la de-escalation al fine di garantire la sicurezza globale e aumentare le opportunità di cooperazione e sviluppo economico futuro.

5. L'Ucraina riceverà garanzie di sicurezza affidabili. Nota: un funzionario statunitense ha dichiarato ad Axios che si tratterebbe di una garanzia di sicurezza esplicita per l'Ucraina da parte degli Stati Uniti, la prima volta che questa è ufficialmente sul tavolo durante questi colloqui, anche se la proposta non fornisce ulteriori dettagli sul suo contenuto.

6. Le dimensioni delle Forze Armate ucraine saranno limitate a 600 mila unità. Nota di Axios: l'esercito ucraino conta attualmente 800.000-850.000 unità e ne aveva circa 250 mila prima della guerra, secondo un funzionario ucraino.

7. L'Ucraina accetta di sancire nella sua costituzione che non entrerà nella Nato, e la Nato accetta di includere nei suoi statuti una disposizione secondo cui l'Ucraina non sarà ammessa in futuro.

8. La Nato accetta di non schierare truppe in Ucraina. Nota di Axios: paesi della Nato tra cui Francia e Regno Unito hanno lavorato a proposte separate che includerebbero piccoli contingenti di truppe europee sul suolo ucraino dopo la guerra. Questo piano sembra ignorare tale possibilità.

9. Aerei da combattimento europei saranno schierati in Polonia.

10. La garanzia statunitense:

Gli Stati Uniti riceveranno un compenso per la garanzia

Se l'Ucraina invade la Russia, perderà la garanzia

Se la Russia invade l'Ucraina, oltre a una risposta militare coordinata decisiva, tutte le sanzioni globali saranno ripristinate, il riconoscimento dei nuovi territori e tutti gli altri benefici di questo accordo saranno revocati

Se l'Ucraina lancia un missile su Mosca o San Pietroburgo senza motivo, la garanzia di sicurezza sarà considerata nulla

11. L'Ucraina è idonea all'adesione all'Ue e riceverà un accesso preferenziale a breve termine al mercato europeo mentre questa questione viene esaminata

12. Un potente pacchetto globale di misure per ricostruire l'Ucraina, tra cui:

La creazione di un Fondo per lo Sviluppo dell'Ucraina per investire in industrie in rapida crescita, tra cui tecnologia, data center e intelligenza artificiale.

Gli Stati Uniti coopereranno con l'Ucraina per ricostruire, sviluppare, modernizzare e gestire congiuntamente le infrastrutture del gas ucraine, inclusi gasdotti e impianti di stoccaggio.

Sforzi congiunti per riabilitare le aree colpite dalla guerra per il ripristino, la ricostruzione e la modernizzazione di città e aree residenziali.

Sviluppo delle infrastrutture.

Estrazione di minerali e risorse naturali.

La Banca Mondiale svilupperà un pacchetto di finanziamento speciale per accelerare questi sforzi.

13. La Russia sarà reintegrata nell'economia globale:

La revoca delle sanzioni sarà discussa e concordata per fasi e caso per caso.

Gli Stati Uniti stipuleranno un accordo di cooperazione economica a lungo termine per lo sviluppo reciproco nei settori dell'energia, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dell'intelligenza artificiale, dei data center, dei progetti di estrazione di terre rare nell'Artico e di altre opportunità commerciali reciprocamente vantaggiose.

La Russia sarà invitata a rientrare nel G8.

14. I fondi congelati saranno utilizzati come segue:

100 miliardi di dollari di beni russi congelati saranno investiti negli sforzi guidati dagli Stati Uniti per ricostruire e investire in Ucraina

Gli Stati Uniti riceveranno il 50% dei profitti da questa impresa. L'Europa aggiungerà 100 miliardi di dollari per aumentare l'importo degli investimenti disponibili per la ricostruzione dell'Ucraina. I fondi europei congelati saranno scongelati. Il resto dei fondi russi congelati sarà investito in un veicolo di investimento separato USA-Russia che realizzerà progetti congiunti in aree specifiche. Questo fondo sarà mirato a rafforzare le relazioni e aumentare gli interessi comuni per creare un forte incentivo a non tornare al conflitto.

15. Sarà istituito un gruppo di lavoro congiunto americano-russo sulle questioni di sicurezza per promuovere e garantire il rispetto di tutte le disposizioni di questo accordo.

16. La Russia sancirà per legge la sua politica di non aggressione verso l'Europa e l'Ucraina.

17. Gli Stati Uniti e la Russia concordano di estendere la validità dei trattati sulla non proliferazione e il controllo delle armi nucleari, incluso il Trattato Start I. Nota di Axios: New Start, l'ultimo grande trattato di controllo degli armamenti tra Stati Uniti e Russia, scadrà a febbraio.

18. L'Ucraina accetta di essere uno stato non nucleare in conformità con il Trattato di Non Proliferazione Nucleare.

19. La centrale nucleare di Zaporizhzhia sarà messa in funzione sotto la supervisione dell'Aiea, e l'elettricità prodotta sarà distribuita equamente tra Russia e Ucraina — 50 e 50.

20. Entrambi i paesi si impegnano ad attuare programmi educativi nelle scuole e nella società volti a promuovere la comprensione e la tolleranza delle diverse culture ed eliminare il razzismo e i pregiudizi:

L'Ucraina adotterà le norme dell'UE sulla tolleranza religiosa e la protezione delle minoranze linguistiche.

Entrambi i paesi accetteranno di abolire tutte le misure discriminatorie e garantire i diritti dei media e dell'istruzione ucraini e russi. (Nota: idee simili sono state incorporate nel piano di pace Israele-Palestina di Trump del 2020).

Tutta l'ideologia e le attività naziste devono essere respinte e vietate.

21. Territori:

La Crimea, Luhansk e Donetsk saranno riconosciute de facto russe, anche dagli Stati Uniti.

Kherson e Zaporizhzhia saranno congelate lungo la linea di contatto, il che significherà un riconoscimento de facto lungo la linea di contatto.

La Russia rinuncerà ad altri territori concordati che controlla al di fuori delle cinque regioni.

Le forze ucraine si ritireranno dalla parte dell'Oblast di Donetsk che attualmente controllano, e questa zona di ritiro sarà considerata una zona cuscinetto demilitarizzata neutrale, riconosciuta internazionalmente come territorio appartenente alla Federazione Russa. Le forze russe non entreranno in questa zona demilitarizzata.

22. Dopo aver concordato i futuri assetti territoriali, sia la Federazione Russa che l'Ucraina si impegnano a non modificare questi assetti con la forza. Eventuali garanzie di sicurezza non si applicheranno in caso di violazione di questo impegno.

23. La Russia non impedirà all'Ucraina di utilizzare il fiume Dnepr per attività commerciali, e saranno raggiunti accordi sul libero trasporto del grano attraverso il Mar Nero.

24. Sarà istituito un comitato umanitario per risolvere le questioni in sospeso:

Tutti i prigionieri e i corpi rimanenti saranno scambiati su base "tutti per tutti".

Tutti i detenuti civili e gli ostaggi saranno restituiti, compresi i bambini.

Sarà attuato un programma di ricongiungimento familiare.

Saranno adottate misure per alleviare le sofferenze delle vittime del conflitto.

25. L'Ucraina terrà elezioni entro 100 giorni.

26. Tutte le parti coinvolte in questo conflitto riceveranno piena amnistia per le loro azioni durante la guerra e accettano di non avanzare rivendicazioni né considerare reclami in futuro.

27. Questo accordo sarà giuridicamente vincolante. La sua attuazione sarà monitorata e garantita dal Consiglio per la Pace, presieduto dal Presidente Donald J. Trump. Saranno imposte sanzioni per le violazioni.

28. Una volta che tutte le parti avranno accettato questo memorandum, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente dopo che entrambe le parti si saranno ritirate ai punti concordati per iniziare l'attuazione dell'accordo.