La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare sui dazi

Scongiurati i nuovi dazi del 100 per cento sulle importazioni dalla Cina minacciati da Trump. Pechino accetta di rinviare le restrizioni sulle terre rare. È una significativa de-escalation della guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali, in vista dell'incontro fra i presidenti di giovedì 30 ottobre

I negoziatori hanno raggiunto un accordo commerciale per scongiurare ulteriori dazi del 100 per cento sulle importazioni dalla Cina che il presidente Donald Trump aveva minacciato di imporre, preparando il terreno per l'attesissimo incontro del presidente degli Stati Uniti con il leader cinese Xi Jinping di giovedì.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato domenica in un'intervista che incontri costruttivi con le sue controparti cinesi hanno portato all'accordo, con la delegazione di Pechino che ha accettato di rinviare le restrizioni sulle terre rare che erano destinate a danneggiare l'economia statunitense. L'annuncio ha segnato una significativa de-escalation della guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali, che si è riaccesa quando Trump ha minacciato di aumentare i dazi all'inizio di questo mese in risposta alle restrizioni imposte dalla Cina sui minerali, componenti essenziali per la maggior parte dei dispositivi elettronici.

"Il presidente Trump mi ha dato un grande potere negoziale con la minaccia dei dazi del 100 per cento, e credo che abbiamo raggiunto un quadro molto sostanziale che eviterà ciò e ci consentirà di discutere di molte altre cose con i cinesi", ha detto Bessent al programma "Meet the Press" della Nbc. Bessent ha affermato in un'intervista con Abc News che la Cina avrebbe rinviato le restrizioni di circa un anno, sebbene i comunicati cinesi non contenessero dettagli in merito a un rinvio delle restrizioni sulle terre rare. Ha inoltre affermato che i due paesi hanno compiuto progressi verso un accordo per portare sollievo agli agricoltori statunitensi che hanno dovuto affrontare il boicottaggio cinese della soia coltivata negli Stati Uniti. Inoltre, ha affermato Bessent, i due paesi hanno raggiunto un "accordo definitivo" su TikTok, che Trump aveva promesso di ristrutturare per evitare il divieto della popolare app di social media negli Stati Uniti. Il Congresso ha promulgato il divieto, e il Presidente Joe Biden lo ha firmato, per affrontare le preoccupazioni di sicurezza nazionale relative alla società madre cinese dell'app, ByteDance. Il mese scorso Trump ha firmato un accordo che avrebbe ceduto l'app a un gruppo di investitori per lo più americani, tra cui alcuni dei suoi principali alleati politici.

I paesi collaboreranno anche per affrontare l'epidemia di fentanyl, che Trump ha definito un'emergenza e ha utilizzato come pretesto per imporre dazi contro la Cina.

Gli sviluppi sembrano aver abbassato la temperatura in vista dell'incontro diretto tra Trump e Xi, il primo del secondo mandato del presidente degli Stati Uniti e il momento clou del suo viaggio di cinque giorni in Asia. Il vertice in Corea del Sud segnerà un punto di svolta cruciale in un conflitto economico che infuria tra le crescenti barriere commerciali imposte dal presidente alla Cina e le risposte di Xi Jinping.

Bessent e il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer hanno trascorso la domenica negoziando con il principale negoziatore commerciale cinese Li Chenggang e il vice premier cinese He Lifeng in Malesia, mentre Trump, sempre a Kuala Lumpur, ha firmato un accordo di pace tra Cambogia e Thailandia e ha incontrato il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva.

Secondo l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua, gli inviati di Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un "consenso di base" dopo aver negoziato su una vasta gamma di questioni, tra cui tariffe doganali, controlli sulle esportazioni, fentanyl e commercio agricolo. Ulteriori dettagli devono ancora essere finalizzati e approvati a livello nazionale. Il vicepremier cinese ha sottolineato i vantaggi delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, osservando che i risultati dei negoziati sono stati "faticosamente conquistati e devono essere sostenuti congiuntamente" e che spera che "Stati Uniti e Cina si incontrino a metà strada, rafforzino ulteriormente la fiducia reciproca e gestiscano le divergenze", secondo quanto riportato da Xinhua.

Nel frattempo, Li ha descritto i negoziati come "intensi" e ha affermato che, mentre i funzionari statunitensi "hanno espresso una posizione forte", Pechino "è fermamente impegnata a salvaguardare i propri interessi", secondo quanto riportato dall'emittente statale cinese Cctv. Greer ha dichiarato a "Fox News Sunday" che le delegazioni statunitense e cinese hanno avuto colloqui "costruttivi" a Kuala Lumpur. Ha però aggiunto che solo i leader possono stabilire quando si raggiungerà un accordo definitivo. "Dipenderà molto da Trump e dal presidente Xi Jinping", ha affermato.

© The Washington Post · Cat Zakrzewski, Katrina Northrop