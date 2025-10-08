Perché trascorriamo così tanto tempo su TikTok, e ne diventiamo dipendenti

Il Washington Post ha condotto un'indagine sui propri lettori su come l'algoritmo del social di proprietà cinese convince anche gli utenti più assidui a scrollare e passare più tempo sulla sua piattaforma. La personalizzazione dei contenuti e lo sviluppo di comportamenti compulsivi

Jon Freilich, un responsabile operativo di 51 anni della California, ha parlato del suo comportamento su TikTok come quello di una dipendenza. "Non ho mai fumato né fatto uso di droghe, quindi non so cosa si provi con la dipendenza chimica, ma mi sento come se fossi dipendente da TikTok", ha detto Freilich, il cui tempo di visualizzazione giornaliero sull'app è aumentato di oltre il 50 per cento lo scorso anno. "Ci sono momenti in cui so che dovrei smettere di scrollare e mettermi al lavoro o andare a dormire, ma è così difficile fermarsi, sapendo che il prossimo scroll potrebbe portarmi a un video davvero interessante". E' così che TikTok attrae le persone, con un algoritmo che offre un flusso infinito di contenuti iper-personalizzati a utenti come Freilich. Ma TikTok è enorme, frammentato e opaco: milioni di americani, un terzo degli adulti statunitensi, vengono trascinati in una varietà pressoché infinita di nicchie da un sistema di raccomandazione di cui sappiamo poco, il che rende difficile capire come lo scorrimento continuo influenzi le persone reali.

TikTok e la sua società madre, ByteDance, non rivelano molto su come l'app fidelizzi gli utenti. Giornalisti e ricercatori hanno utilizzato account bot per simulare il modo in cui il sistema di raccomandazione è legato al tempo di visualizzazione e hanno condotto sondaggi riportati dagli utenti. Ma nessuno di questi approcci cattura il reale comportamento umano. Così, attraverso una partnership con i nostri lettori, il Washington Post ha raccolto le cronologie di visualizzazione di TikTok di 1.100 utenti. Abbiamo creato un database di circa 15 milioni di video pubblicati in un periodo di sei mesi l'anno scorso. Le nostre analisi hanno dimostrato quanto TikTok sia efficace nel convincere anche i suoi utenti più assidui a scorrere di più e passare più tempo sulla sua piattaforma.

Tra gli oltre 800 partecipanti residenti negli Stati Uniti, alcuni utilizzavano TikTok a malapena nella prima settimana di aprile 2024, mentre altri trascorrevano già diverse ore al giorno a guardare i video. Nei cinque mesi successivi, abbiamo confrontato i percorsi di queste due fasce di utenti – gli utenti occasionali e gli utenti esperti – per vedere come si evolvesse il loro utilizzo di TikTok. Ci siamo concentrati su tre metriche giornaliere chiave per comprendere meglio come gli utenti hanno sviluppato abitudini sull'app nel tempo:

Dopo una settimana

Secondo i documenti interni di TikTok, rivelati nell'ambito di una causa legale multistatale contro l'azienda, bastano solo 260 video, che potrebbero durare anche solo 35 minuti, per creare un'abitudine sull'app. All'inizio del nostro esperimento, gli utenti meno attivi trascorrevano già più di mezz'ora al giorno, in media, scrollando o guardando video. Dopo appena una settimana, il tempo di utilizzo giornaliero è aumentato di oltre il 40 per cento, passando da 32 a 45 minuti. Il tempo di utilizzo medio degli utenti più esperti è diminuito del 10 per cento, passando da 4,5 a 4,1 ore.

Dopo una settimana, gli utenti meno esperti aprivano l'app più frequentemente ogni giorno. Sia gli utenti meno che quelli più esperti sembrano scorrere i video più velocemente, con un intervallo di tempo tra uno scorrimento e l'altro che si riduce leggermente.

Trascorrere più tempo su TikTok potrebbe avere un costo. "Sta sostituendo il tempo che potremmo altrimenti trascorrere con amici, familiari e vicini, dedicandoci ad altre attività più utili e benefiche", ha affermato Meredith David, professoressa associata di marketing alla Baylor University, che studia l'uso dei social media. I video di TikTok sono "su misura per le persone, divertenti ed emozionanti. E così scorriamo tutto e prima che ce ne rendiamo conto, abbiamo trascorso un'ora e mezza lì", ha detto. Samantha Margeson, una coordinatrice di prodotto di 43 anni del Texas, ha affermato di rimanere spesso scioccata dalla quantità di tempo che trascorre su TikTok. "Oh Dio, come ho fatto a stare qui per 30 minuti di fila?", si chiede Margeson. "Perché i video durano 30 secondi, in realtà durano un minuto, e non te ne accorgi perché c'è quello scorrimento infinito". I contenuti visualizzati dai due gruppi erano distinti a questo punto. Gli utenti meno attivi vedevano contenuti più generalisti, come video incentrati sulla musica, mentre gli utenti più esperti vedevano contenuti "storytime", uno stile video più tipico di TikTok, che metteva in risalto storie personali tipicamente bizzarre o drammatiche.

Esempio di video visto da un utente meno attivo

Esempio di video visto da un utente "esperto"

Dopo un mese

Sebbene il tempo di visualizzazione abbia continuato ad aumentare per il gruppo meno attivo per tutto aprile (in media hanno trascorso circa 54 minuti al giorno sull'app), si sono verificati anche altri cambiamenti: gli utenti del gruppo meno attivo aprivano l'app più volte al giorno e scorrevano leggermente più velocemente per sessione. Al contrario, gli utenti più attivi aprivano l'app meno volte, ma scorrevano anche più velocemente.

Esperti di design di prodotti online e psicologi ci hanno detto che il design di TikTok è uno dei motivi principali per cui gli utenti possono essere catturati così rapidamente dall'app. "Non è che tu, in quanto utente, o noi, in quanto utenti, possiamo controllare il modo in cui interagiamo con l'app, ma è l'app a coinvolgere noi", ha affermato Thomas Essmeyer, ricercatore post-dottorato presso l'Università di Brema in Germania, che studia design digitale e social media. Passare da un video all'altro è il modo principale con cui alcuni utenti pensano di poter "controllare" ciò che vedono sulla loro pagina "Per te". "Vedo i video che mi piacerebbe vedere. E se non mi piacciono, continuo a scorrere", ha detto Margeson.

Traci Davis, amministratrice di sistemi IT di 56 anni dell'Illinois, ha affermato che "scorre, scorre, scorre, scorre, scorre, forse 10 volte" prima di arrivare a qualcosa che desidera vedere. Davis ha aggiunto: "Sento che il mio scrolling sta addestrando il mio algoritmo". Secondo un portavoce di TikTok, gli utenti possono modificare il loro feed "Per te" filtrando parole o hashtag specifici o reimpostando l'intero feed come se fossero nuovi utenti. Uno studio del 2025 ha riportato che "i consumatori considerano TikTok molto più semplice e semplice da usare rispetto ad altre piattaforme" per video di breve durata come Instagram Reels e YouTube Shorts, ha affermato David di Baylor, che ha condotto la ricerca.

Dopo cinque mesi

A settembre, il divario tra utenti occasionali e utenti esperti si era ridotto. Ora, gli utenti occasionali trascorrevano più di 70 minuti al giorno su TikTok, più del doppio del tempo trascorso all'inizio dell'esperimento. Gli utenti esperti trascorrevano ancora più di quattro ore al giorno sull'app. Gli utenti più occasionali aprivano l'app più spesso al giorno, ora quasi otto volte. Gli utenti più assidui aprivano l'app circa 20 volte al giorno. Entrambi i gruppi di utenti scorrevano i video più velocemente.

"Guardare video di breve durata [tende] a ridurre l'autocontrollo, il che porta a comportamenti più impulsivi", ha affermato David. Ciò può avere effetti negativi sulla nostra vita al di fuori dell'app. In uno studio del 2024, David ha riferito che guardare video su TikTok è più fortemente correlato al "phubbing" – una parola composta da "phone" (telefono) e "snubbing" (snobbare) – quando le persone scelgono di prestare attenzione ai video piuttosto che alle persone con cui si trovano.

Casey Lumley, 20 anni, studente universitario dello Utah, trascorreva regolarmente diverse ore al giorno sull'app, secondo i dati forniti al Washington Post l'anno scorso, ma da allora ha fissato un limite di tempo giornaliero per TikTok. "Usavo spesso l'app per avere un sottofondo musicale, era come se non avessi pensieri miei", ha detto Lumley. "Era più difficile per me formarmi le mie opinioni, era più difficile per me esprimere i miei pensieri durante il giorno, e credo che questo abbia avuto un impatto su di me. Sono diventato un po' distratto, un po' distante durante la giornata".

A settembre, i contenuti guardati dai due gruppi erano più simili, con un'impennata di contenuti politici sull'app, in vista delle elezioni a un paio di mesi di distanza. Il gruppo originario di utenti meno attivi, che un tempo vedeva quantità sproporzionate di contenuti musicali, ora era molto più propenso a vedere una gamma più ampia di video.

Sviluppo di comportamenti compulsivi

Dopo cinque mesi, l'andamento dei dati per entrambi i gruppi ha suggerito caratteristiche di comportamento compulsivo: la sensazione ripetuta di dover fare qualcosa, anche se la persona ritiene che ciò sia dannoso a lungo termine. L'aumento del tempo di visualizzazione potrebbe essere un segnale di comportamento compulsivo, in cui una persona trova difficile interrompere qualcosa una volta iniziata. Aprire l'app più spesso potrebbe indicare un desiderio compulsivo, mentre scorrere più velocemente per nuovi video potrebbe essere un'indicazione di comportamenti automatici o abituali.

In risposta alle domande dettagliate del Washington Post su questa analisi, un portavoce di TikTok ha affermato: "Offriamo alle persone gli strumenti per plasmare la propria esperienza, con la possibilità di personalizzare il feed "Per te", decidere il tempo trascorso davanti allo schermo e salvare ricette, outfit, programmi di viaggio, playlist e altre cose che desiderano provare nella loro vita quotidiana". TikTok non ha affrontato nessuna delle scoperte specifiche del Washington Post o di quanto gli utenti e gli esperti hanno detto ai giornalisti. "Ultimamente mi ritrovo a scorrere sempre più video. È come se fossi bloccato in un vicolo cieco con l'algoritmo, che continua a mostrarmi sempre le stesse cose, ma la dipendenza mi fa desiderare sempre di più", ha detto Freilich.

Le ricerche hanno dimostrato che gli utenti di TikTok dichiarano di essere più inclini a perdere la cognizione del tempo e a trascorrere più tempo sull'app del previsto, rispetto agli utenti di Instagram. "Si tratta di un flusso continuo di video personalizzati in base alle esigenze di ogni singolo individuo, e l'efficacia dell'algoritmo fa sì che gli utenti di TikTok provino più divertimento mentre guardano quei video, riducendo anche la distorsione temporale", ha affermato David. Sebbene TikTok sia destinata a essere scorporata in una joint venture statunitense in gran parte controllata da investitori americani, l'algoritmo dell'app rimarrà di proprietà di ByteDance. Non è chiaro come cambierà la nuova versione della piattaforma, ma i funzionari affermano che l'algoritmo verrà duplicato e riqualificato su dati statunitensi per lo spin-off.

Il nostro cervello sembra rispondere ai video di TikTok personalizzati in base ai nostri gusti in modo simile a come reagisce al denaro, al cibo e ad altre sostanze piacevoli, ha affermato Marc Potenza, professore di psichiatria alla Yale School of Medicine.

Il tempo trascorso dagli utenti esperti sull'app suggerisce anche che potrebbero avere una soglia di tre o quattro ore di utilizzo al giorno: superato un certo punto, molti utenti potrebbero semplicemente scorrere per noia. "Oggi è davvero difficile annoiarsi, perché nel momento in cui ti senti un po' 'non so cosa fare', il telefono è lì pronto a essere tirato fuori", ha detto Essmeyer. "L'unico obiettivo, allora, probabilmente è quello di passare il tempo finché non succede qualcosa di nuovo".

Davis ha trascorso circa il doppio del tempo su TikTok a settembre dello scorso anno rispetto ad aprile. Ha descritto l'app come "sembra sempre la scelta più comoda". "È più che altro un'abitudine, tipo, esci da una stanza e spegni la luce, mi siedo, qualcuno mi manda un messaggio, prendo il telefono, guardo la TV e penso: 'Oh, ho già visto questo film'. E poi apro TikTok", ha detto Davis. "Una volta aperto, è come se, sai, tutto fosse annullato."

Come rompere un'abitudine

Sebbene la maggior parte degli utenti presenti nel nostro database abbia finito per trascorrere più tempo su TikTok dopo cinque mesi, non tutti lo hanno fatto. Dopo l'esperimento, diversi utenti hanno dichiarato al Washington Post di aver provato a utilizzare i limiti di tempo di utilizzo dell'app o dei loro telefoni per ridurne l'uso, ma di aver semplicemente continuato a scorrere una volta raggiunti tali limiti. Altri hanno scoperto che eliminare l'app dal telefono ha contribuito a ridurne l'utilizzo, soprattutto quando hanno iniziato a percepire un impatto negativo sulla loro salute mentale.

"L'intero design è stato creato interamente per interagire e renderti felice nel momento presente, non a lungo termine", ha affermato Essmeyer. I video simili a pubblicità "prenditi una pausa" di TikTok sono stati tra i tipi di video più saltati nella nostra analisi, poiché le persone continuavano a scorrere quando li incontravano nei loro feed. Un portavoce di TikTok ha evidenziato i limiti di tempo di utilizzo, i video di promemoria delle pause e la limitazione o la disattivazione delle notifiche come alcune delle funzionalità offerte dall'app per aiutare le persone a gestirne l'utilizzo. Se sei preoccupato per il tempo che trascorri su TikTok, ecco alcune cose che puoi fare per limitarne l'utilizzo:

– "Siate consapevoli del tempo che trascorrete" sull'app, ha detto David. Potete controllare il tempo trascorso sullo schermo di ogni singola app sul vostro telefono o scaricare i vostri dati di TikTok.

– Valutate la possibilità di disattivare le notifiche per TikTok, imposta manualmente i limiti di tempo di utilizzo sul tuo iPhone o telefono Android oppure utilizza app di terze parti come AppBlock o Freedom per bloccare o limitare la possibilità di aprire l'app.

– Eliminate TikTok dal telefono e usatelo solo su desktop o tablet, dove lo scorrimento è meno fluido. Aggiungere attrito è un modo efficace per modellare le abitudini e semplificare le alternative.

– Riflettete su come utilizzate i social media e cercate di essere più attivi. "L'uso dei social media è più utile per il nostro benessere se li usiamo attivamente per comunicare con gli altri, invece che passivamente", ha detto David. Mettere "Mi piace" ai post, commentare o rispondere agli altri è più coinvolgente e sociale che scorrere senza pensarci.

– "Non essere su una piattaforma solo perché ci sono tutti, ma sii lì perché puoi fare alcune cose che vuoi fare specificatamente lì", ha detto Essmeyer.

