Il governo italiano è intenzionato a dare l'ok all'accordo Ue-Mercosur

Oggi il trattato sarà approvato dal collegio dei commissari Ue. Decisivo l'accoglimento di alcune richieste di ristoro dei settori più colpiti presentate dall'Italia

Salvo soprese dell'ultima ora, l'Italia darà l'ok all'accordo sul mercato unico tra Unione europea e paesi del Mercosur. Un passaggio che sarà esplicitato nelle prossime settimane, ma che avrà una prima evidenza già nella giornata di oggi, con l'approvazione del trattato (stilato nel dicembre scorso) da parte del colleggio dei commissari europei. Con il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, esponente di Fratelli d'Italia, che darà il suo beneplacito alla firma finale. Questo perché la posizione dell'Italia, che nel corso dei mesi si era fatta scettica seguendo molte delle criticità portate avanti da associazioni come Coldiretti, nelle ultime settimane è cambiata. In ragione anche di un accoglimento di alcune richieste avanzate dal governo italiano.

Sin dall'introduzione dei dazi al 15 per cento all'export negli Stati Uniti, nel governo s'erano iniziate a vagliare ipotesi per allargare i mercati internazionali. Il Mercosur è sempre stata una delle ipotesi concrete. Ma, giocando di sponda con la Francia, l'esecutivo italiano aveva manifestato a più riprese alcune preoccupazioni per le ricadute delle importazioni dai paesi del Sud America per il comparto agricolo. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, per esempio, lo aveva ripetuto proprio al Foglio: "Non abbiamo pregiudizi. Credo che il Mercosur presenti più opportunità che criticità. Penso al vino tra i settori legati all’agricoltura. Questo è il dato da cui partire. Ma Ci sono altri settori del comparto agricolo che rischiano problemi serissimi. Per questo ritengo che l’Ue debba cercare un accordo che non preveda il sacrificio di nessuno e metta al centro il criterio di reciprocità, negli standard di produzione e di lavoro". Problemi serissimi che nell'analisi del governo potrebbero essere superati da un'apertura arrivata dall'Ue: ovvera la possibilità di fornire sostegni e ristori economici ai settori più colpiti dal nuovo accordo, specialmente quello agricolo.

Il Mercosur, infatti, così com'è stato pensato, consentirà ai paesi europei di esportare verso i paesi del Sud America alcuni prodotti come macchinari e alcolici che sono un'importante ossatura dell'export italiano. Mentre consentirà l'ingresso con tariffe più basse, nel mercato europeo, di prodotti come carni, riso, zucchero e miele. Anche per questo la posizione delle associazioni di categoria rimane critica. Le organizzazioni agricole europee Farm Europe ed Eat Europe hanno infatti denunciato il trattato come “una scorciatoia politica dannosa che minaccia l’integrità dell’agricoltura europea e la credibilità degli impegni ambientali e climatici dell’Ue”. L’accordo “rimane sostanzialmente invariato, in particolare nel capitolo dedicato all’agricoltura” ed “evidenzia una grave discrepanza tra le dichiarazioni e le scelte politiche reali, confermando la linea adottata dalla presidente von der Leyen negli ultimi mesi, in contrasto con i suoi stessi impegni dello scorso anno”, ha affermato Yves Madre, presidente di Farm Europe. “Nella sua forma attuale l’accordo Ue-Mercosur minerebbe direttamente le principali catene del valore agricole dell’Ue ed esporrebbe gli agricoltori europei alla concorrenza sleale di produttori che operano secondo standard significativamente inferiori in materia di protezione ambientale, sicurezza alimentare e benessere degli animali”, è invece la posizione di Luigi Scordamaglia, presidente di Eat Europe e amministratore delegato di Filiera Italia.