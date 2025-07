Difesa, industria e droni. Il nuovo governo di Kyiv si presenta

Il 17 luglio, il Parlamento ucraino ha nominato Yulia Svyrydenko nuova premier e questo ha segnato un importante riassetto governativo. Pur definito da alcuni un “rimpasto”, il nuovo esecutivo punta a rafforzare economia e difesa, con maggiore focus sulla cooperazione con gli Stati Uniti

Kyiv. Il 17 luglio, il Parlamento ucraino ha votato per nominare nuovo primo ministro la trentanovenne Yulia Svyrydenko, che in precedenza ha ricoperto la carica di primo vice capo del governo e ministro dell’Economia. I deputati hanno votato a favore anche della nomina di altri membri del Consiglio dei ministri: tutti loro hanno lavorato nel governo di Denys Shmyhal, dimessosi il 16 luglio, pur ricoprendo altri incarichi. Pertanto, gli attuali cambiamenti in Ucraina vengono spesso definiti “rimpasti” e non rappresentano la formazione di un nuovo governo. Yulia Svyrydenko non è d'accordo con questa definizione. Nel suo primo incontro con i giornalisti, il giorno dopo il voto parlamentare, ha spiegato il principio in base al quale ha formato la sua attuale squadra: “Questo è un nuovo governo. Abbiamo valutato chi si ha agito meglio in ambito militare”, ha spiegato. “E’ un rafforzamento della squadra”, ha detto la premier nella sala del Club del Consiglio dei ministri, uno storico palazzo a due piani costruito alla fine del XIX secolo e situato in via Institutska. Oltre a lei, altri sei ministri hanno risposto alle domande dei giornalisti di varie testate, tra cui il Foglio.

Il governo di Shmyhal era composto da 21 persone. Svyrydenko avrà 17 ministri: alcuni ministeri sono stati accorpati, altri liquidati. I cambiamenti più significativi hanno interessato l’economia e la difesa. Oleksiy Sobolev, ex vice di Svyrydenko, è stato promosso alla guida del ministero dell’Economia, dell’Ambiente e dell’Agricoltura. In precedenza, si trattava di tre dipartimenti distinti. Taras Kachka è un altro membro del suo team che ha ricevuto un nuovo incarico. In precedenza, era rappresentante commerciale dell’Ucraina e ora diventerà vice primo ministro per l’Integrazione europea ed euro-atlantica. Svyrydenko, Sobolev e Kachka hanno collaborato alla preparazione di un accordo con gli Stati Uniti sulle risorse minerarie. Il presidente Volodymyr Zelensky si è detto soddisfatto del risultato e non sorprende quindi che tutti abbiano ricevuto incarichi più elevati: la cooperazione con gli Stati Uniti, secondo la premier, è molto importante per l’Ucraina. A suo dire, in una conversazione con Donald Trump, il presidente ha discusso di un nuovo possibile accordo: l’accordo sui droni. L’Ucraina è pronta a condividere le tecnologie di produzione di droni con gli Stati Uniti se questo accordo verrà raggiunto.

I cambiamenti voluti da Zelensky hanno interessato anche il percorso diplomatico. Olha Stefanishyna, ex vicepremier per l’Integrazione europea e ministro della Giustizia, diventerà commissario straordinario per lo sviluppo della cooperazione con gli Stati Uniti. Manterrà il ruolo fino a quando Washington non approverà la sua candidatura per la carica di ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti. Ciò ha colto di sorpresa molti. Vale la pena notare che la sostituzione di Oksana Markarova, l’attuale ambasciatrice, era attesa da tempo, subito dopo la vittoria di Trump alle elezioni presidenziali. Ma due giorni prima della formazione del nuovo governo ucraino, si prevedeva che l’incarico sarebbe andato a Rustem Umerov, che invece è stato spostato a capo del consiglio per la Sicurezza nazionale e la Difesa. Zelenskyy ha affermato che gli accordi raggiunti durante il secondo incontro a Istanbul sono ancora in fase di attuazione. “Abbiamo bisogno di maggiore dinamicità in questo processo”, ha affermato il presidente il 18 luglio, annunciando la notizia del nuovo incarico di Umerov.



Denys Shmyhal, l’ex primo ministro, è diventato il nuovo ministro della Difesa dell’Ucraina e dal momento che anche questa istituzione verrà ampliata, Shmyhal gestirà anche il ministero delle Industrie strategiche. “Il risultato migliore di queste rotazioni è il rafforzamento della dirigenza del ministero della Difesa”, afferma Gleb Vyshlinsky, direttore del Centro per le Strategie economiche. Vyshlinsky auspica che Shmyhal, in quanto leader esperto, sia in grado di riportare l’ordine nei corridoi del ministero, vitale per il fuituro di Kyiv. “Il nostro compito è sviluppare innovazioni nella difesa”, afferma Mykhailo Fedorov, che ricopre la carica di ministro della Trasformazione digitale dai governi precedenti che in quello attuale. Ora è stato promosso alla carica di primo vice di Svyrydenko per migliorare il coordinamento nel settore della Difesa.

La premier sottolinea che una delle principali priorità è l’aumento della produzione nazionale di armi. In sei mesi, la quota di armi ucraine al fronte dovrebbe aumentare dal 40 al 50 per cento. Tra gli obiettivi economici del governo figurano l’accelerazione delle privatizzazioni e il miglioramento del contesto imprenditoriale. “Dobbiamo essere più autosufficienti nell’economia”, sottolinea. Nove ministri del governo precedente hanno mantenuto i loro incarichi nella loro vecchia mansione. E alcuni si sono spostati da un ministero all’altro. Per esempio esempio, l’ex ministro dell’Energia German Galushchenko diventerà ministro della Giustizia. Ma non è ancora stato trovato un candidato idoneo per il ministero della Cultura: questa è l’unica posizione vacante nella squadra di Yulia Sviyydenko, che ora deve dimostrare che il suo gabinetto non è soltanto un “rimpasto” di personale.