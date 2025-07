Rischi e doti di Yulia Svyrydenko, la nuova premier ucraina (a prova di Trump)

Dopo la vittoria di Zelensky alle elezioni del 2019 Svyrydenko è diventata viceministra dell’Economia, dimostrandosi una figura tecnica laboriosa e poco incline ai conflitti interni. La sua promozione è anche un segnale agli Stati Uniti per mostrare l'importanza per l'Ucraina di una cooperazione efficace con l’America. Il 17 il Parlamento deciderà sulla sua nomina

Kyiv. Il primo ministro Denys Shmyhal ha stabilito un record: ha ricoperto il suo incarico per oltre 5 anni, più a lungo di qualsiasi altro capo di governo nella storia dell’Ucraina indipendente. Shmyhal non ha mai avuto conflitti con Volodymyr Zelensky, che non ha mai espresso particolari lamentele sul suo operato, eppure, il presidente ucraino ha proposto un cambiamento. Zelensky ha offerto alla trentanovenne Yulia Svyrydenko, che ha lavorato nel governo come primo vicepremier e ministro dell’Economia, di assumere la guida del Consiglio dei ministri ucraino. Durante l’incontro del 14 luglio, Zelensky le ha assegnato tre compiti principali: rafforzare il potenziale economico del paese, espandere i programmi di sostegno agli ucraini e incrementare la produzione di armi nazionali. Se la Verkhovna Rada approverà la nomina di Svyrydenko, cosa che potrebbe accadere già oggi, diventerà la seconda donna nella storia ucraina, dopo Yulia Tymoshenko, a capo del governo. “Sono grata al presidente Volodymyr Zelensky per la sua fiducia e per l’opportunità di servire l’Ucraina in questo momento cruciale”, ha scritto su Facebook.

Svyrydenko ha iniziato la sua carriera politica nella sua città natale, Chernihiv, lavorando nell’amministrazione regionale durante la presidenza di Petro Porošenko. Dopo la vittoria di Zelensky alle elezioni del 2019, è diventata viceministra dell’Economia, dimostrandosi una figura tecnica laboriosa e poco incline ai conflitti interni. Ha spesso rappresentato il suo ministero alle riunioni nell’ufficio presidenziale, rimanendo sempre molto calma ed equilibrata, tratti che sono stati notati dalla squadra di Zelensky. Alla fine del 2020, Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente e suo più stretto collaboratore, l’ha nominata sua viceministra per la politica economica. Un anno dopo, Yulia Sviridenko ha ricevuto una promozione a primo vice premier. Molti analisti hanno valutato la nomina come il segnale di un aumento dell’influenza di Yermak sul Consiglio dei ministri, ma Svyrydenko ha sempre dimostrato di essere in grado di impegnarsi nell’attuazione di progetti importanti per il presidente. Yaroslav Zheleznyak, membro del parlamento della fazione Golos, ritiene che anche l’attuale promozione sia un’iniziativa di Yermak: “E’ improbabile che cambi radicalmente qualcosa nel governo”, suggerisce. Il nuovo gabinetto sarà formato dai funzionari attuali, non da volti nuovi, ci sarà solo un riassetto delle loro posizioni. E’ difficile parlare di un un vero riavvio.

Il 30 aprile scorso, è stata Svyrydenko a firmare l’accordo sulle risorse minerarie dell’Ucraina con il segretario al Tesoro americano Scott Bessent a Washington. La parte ucraina ha lavorato a lungo alla preparazione di questo documento, estremamente importante per mantenere l’attenzione del presidente Donald Trump sulla guerra e Svyrydenko ha svolto egregiamente il suo compito, secondo la valutazione del presidente. La sua attuale promozione è, tra le altre cose, un segnale agli Stati Uniti per mostrare che una cooperazione efficace con l’America è estremamente importante per l’Ucraina. “Chi ha firmato l’accordo è ora la persona principale dopo il presidente, e gli Stati Uniti vogliono collaborare con lei”, spiega il politologo ucraino Mykola Davydyuk.

Yulia Sviridenko parla fluentemente inglese, suona bene il pianoforte, indossa abiti eleganti e tacchi alti. Non ama rilasciare interviste, ma è attiva sui suoi canali social ufficiali. A differenza di Shmyhal, che non ha mai attirato molta attenzione, per lei l’opinione pubblica e ciò che gli altri pensano sul suo conto sono importanti. Si è creata un’immagine positiva nel mondo degli affari e i partner internazionali apprezzano lavorare con lei. E’ però improbabile che diventi una figura indipendente nella squadra di Zelensky, dove ogni decisione importante è controllata dal suo ufficio. “Tutto dipende completamente dalla volontà del presidente e del suo entourage”, afferma Davydyuk.

L’attuale situazione del rimpasto di governo dimostra che tutte le decisioni principali in merito vengono prese in via Bankova, nell’ufficio di Zelensky. Secondo la legge, la candidatura del primo ministro viene prima presentata dalla coalizione di maggioranza, dopodiché il presidente la sottopone alla Verkhovna Rada per la valutazione. Zelensky, senza consultare la sua maggioranza parlamentare, ha annunciato di voler offrire l’incarico a Svyrydenko. Ha anche detto che l’attuale capo del governo, Denys Shmyhal, guiderà il ministero della Difesa. E Rustem Umerov, che ha ricoperto questo incarico fino a questo momento, probabilmente assumerà la carica di ambasciatore ucraino negli Stati Uniti. Secondo gli esperti, tra i vantaggi di Svyrydenko c’è la sua abilità di aver creato una squadra di professionisti nel suo dipartimento e alcuni dei suoi vice otterranno incarichi ministeriali nel suo nuovo governo. Uno di questi è Oleksiy Sobolev, che guiderà l’economia. Allo stesso tempo, molti parlamentari, persino appartenenti al partito del presidente Servo del popolo, apprenderanno i nomi dei candidati ai minesteri per il nuovo governo dalla stampa e dai social. “Da questo momento il governo sarà ancora più controllato dall’ufficio del presidente”, Zheleznyak lo dice con certezza. Secondo il politilogo, il voto per le dimissioni del primo ministro Shmyhal e dei ministri si terrà il 16 luglio. E il 17, il Parlamento voterà sulla nomina del governo di Svyrydenko.