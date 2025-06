L'allarme degli esperti di vaccini licenziati da Trump: "Famiglie a rischio di malattie prevenibili"

La scorsa settimana, Robert F. Kennedy Jr. ha licenziato tutti i 17 membri del comitato consultivo sui vaccini e li ha subito rimpiazzati con otto nuovi membri di sua fiducia, tra cui sostenitori di tesi no vax

Gli esperti di vaccini licenziati dall'Amministrazione di Donald Trump hanno lanciato l'allarme in una lettera aperta. Si dicono "profondamente preoccupati" per le azioni di un ministro della Salute noto per il suo scetticismo sui vaccini e avvertono che "le famiglie americane sono a rischio" di incorrere in "malattie pericolose e prevenibili". La scorsa settimana, Robert F. Kennedy Jr. ha licenziato tutti i 17 membri dell'Advisory Committee on Immunization Practices (Acip), un importante comitato consultivo sui vaccini, accusandoli di conflitti di interesse. Due giorni dopo, ha annunciato la nomina di otto nuovi membri: Joseph R Hibbeln, Martin Kulldorff, Retsef Levi, Robert W Malone, Cody Meissner, James Pagano, Vicky Pebsworth e Michael A Ross.. Tra loro ci sono stretti alleati di Kennedy e diversi critici dei vaccini, come per esempio un biochimico diventato un beniamino del movimento No-vax. La scelta di Kennedy è stata molto criticata dall'opposizione ma anche da diversi rinomati esperti e autorità sanitarie, che hanno espresso preoccupazione per il fatto che rappresentasse un attacco alla competenza medica.

I 17 ex membri dell'Acip, che hanno prestato consulenza alla principale agenzia sanitaria del paese, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hanno pubblicato un editoriale sulla rivista medica JAMA per mettere in guardia gli americani sul fatto che "Il licenziamento improvviso di tutti i membri dell'Acip (...), la nomina di otto nuovi membri appena due giorni dopo e la recente riduzione del personale del Cdc dedicato ali vaccini hanno indebolito gravemente il programma vaccinale degli Stati Uniti". "Queste azioni hanno privato il programma della conoscenza istituzionale e della continuità che sono state essenziali per il suo successo nel corso di decenni", hanno aggiunto. "Siamo profondamente preoccupati che queste decisioni destabilizzanti, prese senza una chiara motivazione, possano vanificare i risultati della politica di immunizzazione degli Stati Uniti, incidere sull'accesso delle persone ai vaccini salvavita e, in ultima analisi, esporre le famiglie statunitensi al rischio di malattie pericolose e prevenibili".

L'ACIP fornisce consulenza ai funzionari della sanità pubblica statunitense su chi dovrebbe ricevere i vaccini approvati e quando. Queste raccomandazioni vengono spesso utilizzate per determinare se i programmi di assicurazione sanitaria pubblica e privata pagheranno i vaccini.

Negli scorsi giorni a criticare le nomine di RFK Jr era stato anche Jason Goldman, presidente dell'American College of Physicians. "La velocità con cui questi membri sono stati selezionati e la mancanza di trasparenza nel processo non contribuiscono a ripristinare la fiducia del pubblico e contribuiscono a creare confusione e incertezza", aveva avvertito Goldman. Sulla stessa linea anche l'American Nurses Association: "Sebbene l'intento possa essere quello di ripristinare l'integrità e la fiducia del pubblico nella scienza vaccinale, questa azione radicale rischia di ottenere l'effetto opposto".

Negli ultimi anni, RFK Jr. ha diffuso diverse teorie del complotto sui vaccini anti-Covid e sui presunti legami (sempre smentiti dalla comunità scientifica) tra vaccinazione e autismo, in particolare attraverso l'organizzazione Children's Health Defense da lui co-fondata. Da quando è diventato capo del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti a febbraio, ha avviato una profonda revisione delle politiche sanitarie americane.