Le 18 ore che hanno fatto cambiare idea a Trump sui dazi

Dalla sera di martedì al pomeriggio di mercoledì, Donald Trump e i suoi consiglieri commerciali hanno parlato con numerosi legislatori repubblicani e leader stranieri di alto livello, che hanno espresso preoccupazioni riguardo all’instabilità dei mercati globali.

Washington si è svegliata mercoledì con i dazi più alti sui beni esteri da un secolo a questa parte, mentre i mercati obbligazionari lanciavano segnali d’allarme: il tentativo del presidente Trump di riscrivere le regole del commercio globale avrebbe potuto innescare una crisi ben più ampia.

Nonostante lo S&P 500 avesse perso il dodici per cento del suo valore in una settimana, i consiglieri di Trump continuavano a mostrarsi fiduciosi: secondo loro, il piano del presidente per ristrutturare l’economia mondiale e spazzare via decenni di globalizzazione era infallibile. Un alto funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che Wall Street non capisce Main Street — e che Main Street continua a sostenere il presidente.

Ma poche ore dopo, Trump ha fatto parzialmente marcia indietro: ha intensificato la guerra commerciale con la Cina, ma ha abbassato molti dei dazi appena imposti al resto del mondo. Le borse hanno reagito impennandosi. “Dicono che sia stato il giorno più importante della storia finanziaria, a quanto pare,” si è vantato Trump, meno di novanta minuti dopo aver pubblicato su Truth Social il post che ha ribaltato la sua politica vecchia di una settimana. Una svolta clamorosa, arrivata dopo giorni in cui i suoi collaboratori insistevano sul fatto che il presidente volesse rifondare l’economia globale. Ma tra la sera di martedì e il pomeriggio di mercoledì, Trump e i suoi consiglieri per il commercio hanno parlato con diversi parlamentari repubblicani e importanti leader stranieri, i quali avevano espresso preoccupazione per l’andamento incerto dei mercati globali e per il rischio crescente di una recessione mondiale, esortandolo a intervenire.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, Trump ha dichiarato che stava pensando di cambiare rotta “negli ultimi giorni”. La decisione finale, ha detto, “probabilmente è maturata stamattina presto, abbastanza presto. L’abbiamo scritta così, di getto. Non abbiamo avuto la possibilità di usare, non avevamo accesso agli avvocati”, ha detto ai giornalisti nello Studio Ovale. “L’abbiamo scritta con il cuore. Ma è qualcosa di cui certamente parlavamo da un po’, e abbiamo deciso di premere il grilletto, e l’abbiamo fatto oggi, e ne siamo contenti”, ha aggiunto.

Martedì notte – dopo la fine del programma delle 21 di Sean Hannity su Fox News – Trump ha avuto una lunga telefonata, durata circa un’ora, con un gruppo di senatori repubblicani che erano apparsi durante l’episodio, secondo tre fonti informate. Alcuni di quei senatori avevano espresso preoccupazioni sui dazi. Quella sera, Trump stava anche seguendo l’andamento dei mercati obbligazionari, “dove la gente iniziava a sentirsi un po’ nervosa”, ha detto mercoledì.

Prima della fine dell’ultima pausa pubblicitaria durante l’intervista di Hannity, il senatore John Neely Kennedy (repubblicano della Louisiana) ha chiesto al conduttore “15 secondi per parlare direttamente al presidente” riguardo ai dazi, ha raccontato Kennedy al Washington Post, perché il senatore Lindsey Graham (repubblicano della Carolina del Sud) gli aveva detto che Trump stava guardando il programma. Kennedy e Graham facevano parte del gruppo intervistato da Hannity, insieme al leader della maggioranza al Senato John Thune (repubblicano del South Dakota), e ai senatori repubblicani Tim Scott (Carolina del Sud), Katie Boyd Britt (Alabama), Tom Cotton (Arkansas), Ted Cruz (Texas) e Markwayne Mullin (Oklahoma). Alcuni dei senatori hanno espresso il desiderio che Trump negoziasse con gli altri paesi disposti a sedersi al tavolo sui dazi, e diversi di loro hanno parlato con il presidente dopo la fine della trasmissione.

“Lascio a te decidere cosa è abbastanza e cosa no,” ha detto Graham di aver detto a Trump martedì sera, “ma penso che si veda chiaramente che la gente si aspetta qualche punto a favore sul tabellone".

Cruz ha affermato di aver detto a Trump che l’Amministrazione aveva due strade da percorrere sui dazi. Trump poteva usarli come leva per convincere gli altri paesi ad abbassare i propri, oppure poteva mantenere in vigore i dazi annunciati la settimana scorsa, il che avrebbe portato gli altri paesi a reagire. “[Quest’ultimo] esito, ho detto al presidente, sarebbe un risultato terribile che a mio avviso danneggerebbe molto il paese e farebbe molto male al Texas”, ha detto Cruz nell’intervista. “L’ho anche incoraggiato, come ho fatto nello show di Hannity, a negoziare rapidamente uno o più accordi commerciali importanti”. Cruz ha detto di sperare che la conversazione avesse influenzato Trump e che la decisione presa dal presidente mercoledì fosse “coerente con quanto io e altri stavamo sollecitando”.

Mercoledì mattina, Trump ha incontrato alla Casa Bianca il senatore Thune e ha parlato al telefono con la presidente svizzera Karin Keller-Sutter, il cui paese si è visto colpire da un dazio del 31 per cento su orologi Rolex e cioccolata nel giro di una notte. La leader elvetica ha cercato di convincerlo a fare marcia indietro su una misura che stava mettendo in ginocchio l’economia svizzera. Durante la telefonata di 25 minuti, ha sottolineato il ruolo che le aziende svizzere svolgono nella creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti e ha ricordato che lo scorso anno la Svizzera ha abolito i dazi sulle importazioni di beni industriali statunitensi, ha riferito un portavoce del ministero delle Finanze svizzero. (Una persona a conoscenza della conversazione tra Thune e Trump, che ha parlato a condizione di anonimato, ha detto che Thune si trovava alla Casa Bianca per motivi non legati ai dazi).

Trump ha visto Jamie Dimon, amministratore delegato del colosso bancario JPMorgan Chase, in un’intervista su Fox News verso le 8 del mattino. Il manager avvertiva che una recessione era un “esito probabile” alla luce dell’incertezza economica, spiegando che quasi tutti quelli con cui parlava stavano “tagliando le spese” di conseguenza. “Sto mantenendo un approccio calmo, ma penso che la situazione possa peggiorare se non facciamo progressi”, ha detto Dimon nell’intervista, andata in onda alcune ore prima dell’annuncio di Trump. “STATE TRANQUILLI!”, ha scritto Trump in un post su Truth Social mercoledì mattina, invitando gli americani a non preoccuparsi per quanto stava accadendo. Pochi minuti dopo ha pubblicato: “QUESTO È UN OTTIMO MOMENTO PER COMPRARE”.

Nel frattempo, il segretario al Commercio Howard Lutnick ha ricevuto una telefonata da Maros Sefcovic, il principale responsabile del commercio dell’Unione europea, il cui blocco mercoledì ha approvato contromisure contro i dazi statunitensi su acciaio e alluminio, calibrate per colpire una serie di elettori di Trump: dai coltivatori di soia ai produttori di plastica. I leader dell’Unione – che rappresentano il più grande mercato estero per beni e servizi americani – stavano preparando una ritorsione ancora più ampia, pur cercando al tempo stesso un accordo per eliminare il maggior numero possibile di barriere commerciali con Washington.

Verso mezzogiorno, Lutnick e il segretario al Tesoro Scott Bessent si trovavano nello Studio Ovale con Trump, impegnati a elaborare una marcia indietro che avrebbe colto di sorpresa persino alcuni membri del suo stesso team. I due erano con lui mentre scriveva il testo di “uno dei Truth post più straordinari della sua presidenza”, come ha raccontato lo stesso Lutnick su X alle 13:30, dodici minuti dopo che Trump aveva pubblicato il messaggio al mondo.

“Ho pensato che la gente stesse un po’ esagerando. Si stavano agitando troppo”, ha detto Trump poco più di un’ora dopo, parlando dal South Lawn della Casa Bianca davanti a un gruppo di campioni automobilistici. “Non è ancora finita, ma stiamo ricevendo un’incredibile spinta da altri paesi. Avremo qualcosa che nessuno avrebbe mai nemmeno sognato fosse possibile”, ha aggiunto. Dopo l’annuncio, i collaboratori di Trump si sono affrettati a presentare il tutto come parte di una strategia perfettamente orchestrata fin dall’inizio.

“La strategia magistrale del presidente Trump, la sua audace leadership e l’ingegnosa pianificazione tattica hanno riformato più il commercio internazionale in pochi giorni di quanto chiunque sia riuscito a fare in decenni, isolando economicamente e politicamente l’architetto globale dell’aggressione economica: la Cina”, ha scritto su X il vicecapo di gabinetto Stephen Miller.

Ma all’interno della Casa Bianca, persino alcuni funzionari di alto livello sembravano colti alla sprovvista da questo dietrofront. Subito dopo il post su Truth Social in cui Trump annunciava la “pausa”, gli assistenti si sono alzati di scatto per consultarsi sul da farsi, organizzando in fretta un punto stampa all’aperto con Bessent e la portavoce Karoline Leavitt.

Un alto diplomatico straniero, coinvolto direttamente nei negoziati commerciali, ha scoperto del cambio di rotta sulla politica dei dazi tramite un messaggio di un giornalista, pochi istanti dopo che Trump aveva pubblicato l’annuncio. Il diplomatico – che ha parlato in condizione di anonimato per potersi esprimere liberamente su trattative delicate – si è subito attivato per ottenere maggiori dettagli.

Dopo il post, gli assistenti della Casa Bianca si sono riuniti per discutere i fatti e i punti principali del piano appena concepito da Trump. Tuttavia, alcuni dettagli chiave del nuovo accordo sono rimasti poco chiari al personale della Casa Bianca nel dopo, mentre i giornalisti cercavano di chiarire domande fondamentali, come ad esempio se anche Canada e Messico sarebbero stati soggetti ai nuovi dazi del 10 per cento, come aveva detto Bessent nella conferenza stampa, nonostante non facessero parte del piano iniziale di Trump per il “Liberation Day” della settimana precedente.

Prima dell’annuncio sui social di Trump mercoledì, gli impegni principali della Casa Bianca per la giornata includevano il saluto ai campioni di Nascar e la firma di ordini esecutivi nel pomeriggio. Ma mentre notizie economiche preoccupanti apparivano sui televisori del West Wing, Bessent e Lutnick si sono uniti a Trump nello Studio Ovale per definire il testo del suo annuncio.

Peter Navarro, il consigliere commerciale di lunga data di Trump che aveva spinto il presidente a perseguire una politica aggressiva di dazi, non ha preso parte alla conversazione nello Studio Ovale, un possibile segnale che il suo punto di vista stava perdendo terreno. Inoltre, non è stato nemmeno menzionato da Bessent e Leavitt quando i due hanno discusso del lavoro di Trump con Lutnick per definire un percorso futuro. Bessent e Navarro erano ampiamente visti come esponenti di prospettive opposte durante le discussioni sui dazi, anche se i consiglieri di Trump hanno più volte affermato che stanno agendo all’unisono nel sostenere tutte le decisioni del presidente in merito alla questione.

Navarro, visto all’interno del West Wing mercoledì, ha partecipato a un’intervista con Fox Business fuori dalla Casa Bianca subito dopo l’annuncio di Trump, descrivendo la situazione come una “bellissima negoziazione”. Ha evitato i giornalisti che si erano fermati per fare domande di approfondimento, ma durante l’intervista su Fox ha insistito sul fatto che non stava venendo messo da parte.

“Lavoriamo insieme magnificamente”, ha detto Navarro. “Scotty è uno dei miei migliori amici, lavoriamo insieme da anni... Stiamo facendo tutti il nostro lavoro per il presidente, e questo è il risultato. Un gruppo, un suono, fratello mio”, ha detto Navarro concludendo l’intervista.

Più tardi, mentre Trump parlava con i giornalisti nello Studio Ovale, ha rivelato la sua strategia complessiva, mentre i dazi massicci della settimana precedente venivano parzialmente sospesi con la decisione di mercoledì. “Molte volte non è una negoziazione fino a che non lo diventa”, ha detto Trump. “E questo è uno di quei casi”.

Michael Birnbaum, Natalie Allison, Cat Zakrzewski e Theodoric Meyer © Washington Post