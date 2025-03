I dazi trumpiani riequilibrano la corsa elettorale canadese

Il Canada si riscopre patriottico, i conservatori attaccano i liberali che cavalcano il nazionalismo, mentre i liberali ritengono Poilievre un trumpiano che ha smesso di esserlo solo per convenienza. ma tutti concordano sul fatto che i dazi distruggeranno entrambe le economie

“Combatteremo, ma non ci sono vincitori in una guerra commerciale”, ha detto il primo ministro canadese, Justin Trudeau, nella conferenza stampa indetta per commentare i dazi imposti dagli Stati Uniti sulle merci canadesi. Donald Trump ha imposto dazi del 25 per cento su tutte le merci importate dal Canada, con un’esenzione di un mese per il settore automotive, e del 10 per cento sull’energia; ha motivato la mossa alludendo a un mancato controllo dei confini da parte del Canada, che avrebbe fatto sì che la droga sintetica fentanyl potesse entrare negli Stati Uniti. In realtà, come dimostrato da un’inchiesta del giornale canadese Globe and Mail, i chili di fentanyl intercettati al confine settentrionale sono 19, una percentuale irrisoria rispetto ai 9.600 sequestrati al confine meridionale. Anche per questo, l’economista Paul Krugman ha asserito che quella del fentanyl sarebbe solo una scusa, e la guerra commerciale voluta da Trump non avrebbe nessuna motivazione. Trudeau ha deciso di adottare dazi reciproci sugli Stati Uniti, a effetto immediato per 20 miliardi di dollari, e ulteriori 87 miliardi entro 21 giorni. La ministra degli Esteri Melanie Joly ha messo in guardia Washington riguardo al fabbisogno energetico americano: gli Stati Uniti, infatti, importano dal Canada circa il 60 per cento del loro greggio, che poi raffinano in Texas.



A partire dalla prima minaccia di dazi il mese scorso, i canadesi si sono stretti intorno al governo, riscoprendo un sentimento nazionalistico poco presente in Canada: nei negozi le merci canadesi sono state segnalate con etichette e si è cercato di sensibilizzare gli acquirenti a comprarle, evitando i marchi americani. La bandiera con la foglia d’acero, che non è mai stata davvero identitaria, è stata acquistata più spesso, molti la espongono sui balconi per rimarcare l’indipendenza dagli Stati Uniti e da un presidente che continua a definire Trudeau, con disprezzo, “governatore”, come se il paese fosse una provincia statunitense. Anche l’inno, O Canada, ha riottenuto centralità: durante una partita di hockey contro gli Stati Uniti, i canadesi hanno fischiato l’inno americano e cantato a squarciagola il proprio.

Today, President Emmanuel Macron of France joined me in the Oval Office to speak to the G7 Summit. The meeting was convened by Governor Justin Trudeau of Canada, the current chair of G7, to acknowledge the Third Anniversary of the Russia-Ukraine War – Which would have never… February 24, 2025

La politica ha dimostrato di unirsi in un momento complesso per il paese, visto che entro l’anno si terranno le elezioni.. Il suo principale rivale, il leader dei conservatori, aveva adottato lo slogan “Canada is broken”, che ricordava il massacro americano del primo mandato trumpiano. Osteggiava poi la carbon tax voluta da Trudeau, atta a diminuire le emissioni del Canada e aveva ottenuto l’endorsement di Elon Musk.: nel suo ultimo comizio ha parlato di “Canada first” e ha avvisato gli americani di non trasformare il paese da “amico leale a vicino risentito”. Allo stesso modo, il governatore dell’Ontario,, unche nei mesi scorsi aveva messo in vendita un cappellino rosso, simile a quello di Trump, con la scritta “Il Canada non è in vendita”,: si è detto pronto a tagliare l’elettricità che la sua regione esporta verso gli Stati Uniti, lasciando al buio sei milioni di case.



Se prima dello scontro aperto tra Trump e il Canada Poilievre era molto favorito secondo i sondaggi, nell’ultimo mese la situazione sembra essersi riequilibrata: innanzitutto Trudeau, dopo dieci anni di governo che hanno stancato la popolazione, ha deciso di non ricandidarsi e il Partito liberale andrà alle primarie tra pochi giorni, il 9 marzo. A contendersi la leadership, tra gli altri, sono l’ex ministra del Commercio internazionale Chrystia Freeland, che durante il primo mandato di Trump è stata centrale nella rinegoziazione del Nafta, l’accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico, e l’ex governatore della Banca centrale del Canada, e successivamente della Banca d’Inghilterra, Mark Carney. Nell’arco di un mese, la situazione politica è cambiata: le elezioni sembrano contendibili, il Canada si è riscoperto un paese patriottico, i conservatori attaccano i liberali perché ritengono che stiano cavalcando un nazionalismo che non li aveva mai contraddistinti, mentre i liberali ritengono Poilievre un trumpiano che ha smesso di esserlo solo per convenienza. Tutti gli esponenti politici, però, concordano sul fatto che i dazi distruggeranno entrambe le economie, troppo interconnesse per sopportarli.