Dalle dittature non si salva nessuno. Parla la poetessa romena Ana Blandiana

“Al di là del populismo non c’è altro, in politica, che le dittature, così come al di là dei paradisi artificiali non c’è che l’inferno”, ci dice la scrittrice che fu una delle voci più dissidenti nei confronti del regime di Ceausescu

Trani. La manipolazione della verità Ana Blandiana l’ha vissuta sulla propria pelle, l’ha osteggiata e combattuta. E ancora oggi la scrittrice e poetessa rumena, una delle voci più dissidenti nei confronti del regime di Nicolae Ceausescu, non smette di lottare per la verità e i diritti civili. Gli scenari cambiano, ma le occasioni in cui la verità è messa in discussione persistono. Ospite della manifestazione “I Dialoghi di Trani”, la scrittrice spiega al Foglio come “la manipolazione sia la più sottile forma di interdizione della libertà di pensiero, dunque di tutte le forme di libertà. La sua perversione risiede nel fatto che le idee del manipolatore sono inoculate nella vittima senza che quest’ultima si renda conto che in tal modo ha rinunciato alle proprie idee e ha smesso di essere libera. L’ultimo stadio è l’uomo a cui è stato fatto il lavaggio del cervello. Nel Ventesimo secolo l’operazione è stata fondamentale nel comunismo e nel nazismo a scopi politici. Nel Ventunesimo secolo il fenomeno si è generalizzato, dal marketing al politically correct, le nozioni di post-verità e di fake news essendo semplici strumenti di qualsiasi forma di potere. L’intelligenza artificiale troverà il genere umano col cervello dilavato in piena globalizzazione, in cui la democrazia non avrà più alcuna rilevanza”.