L'embargo e il price cap fanno crollare le entrate petrolifere russe

Dall’introduzione del primo round di sanzioni occidentali alla Russia si è accesso un dibattito infuocato sull’efficacia di queste misure. Secondo molti critici l’economia russa non è implosa, la guerra continua e non c’è stato nessun cambio di regime al Cremlino. L’obiettivo primario delle sanzioni però è un altro: limitare la capacità della Russia di finanziare lo sforzo bellico, e di fronte al fallimento dell’offensiva per la conquista completa del Donbas (ferma da mesi a Bakhmut) appare evidente che l’economia russa forse può anche sostenere una guerra lunga, ma non una nuova offensiva su vasta scala.

