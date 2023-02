Le avanguardie per la democrazia e un establishment formidabile a sostegno dell'Ucraina

Le guerre non sono il campo privilegiato della logica o della razionalità, al contrario, sono il luogo delle passioni facinorose. Bisogna dire che, nonostante segni mediatici in contrario, questo anno di guerra ha dimostrato che l’occidente, nei quasi ottanta anni che ci dividono dalla fine dell’ultima guerra mondiale centrata sull’Europa, ha fatto passi da gigante nella consapevolezza di sé e della posta in gioco. Il chiacchiericcio velenoso dei talk-show di più bassa levatura, contrastato peraltro da preziosi scampoli di magnifica informazione dal fronte nei telegiornali e sulla stampa, è un’inezia in confronto alla situazione dell’opinione pubblica quando era Hitler a volersi esercitare nell’arte della conquista e nella devastazione del suolo europeo.

